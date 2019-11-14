День Службы защиты государственной тайны Вооружённых Сил России

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Большая эмблема Восьмого управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации

13 ноября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник люди, имеющие непосредственное отношение к Службе защиты государственной тайны ВС РФ. Стоит отметить, что в 2018 году данная служба отметила свой 100-летний юбилей. Официальной датой создания службы считается 13 ноября 1918 года.

История появления службы защиты государственной информации

Официальной датой, от которой ведет свою историю Служба защиты государственной тайны (ЗГТ), считается 13 ноября 1918 года. Именно в этот день Реввоенсовет молодой, недавно образованной Советской Республики выпустил приказ за номером 217/30, который уточнял штат организационного управления Всероссийского Главного штаба. В новой структуре впервые в истории в качестве самостоятельного подразделения было выделено шифровальное отделение. Именно с этой даты ведут свою историю российские военные шифровальные органы, которые в будущем станут основой для всей системы защиты государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации. Со временем отделение преобразовалось в Восьмое управление Генерального штаба Красной Армии, а в современных реалиях – Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ.

При этом странно было бы предполагать, что защитой важной информации в вооруженных силах до 1918 года не занимались. Подобные работы велись всегда, начиная с истоков российской государственности, но они не были системными, не отличались такой организованностью и упорядоченностью. К шифрованию прибегали еще в Древней Руси, так в XIII веке использовалась так называемая тарабарская грамота, которая должна была защитить письменную информацию от посторонних глаз. Научное название подобного метода шифрования – литорея. На Руси использовалась два вида подобной тайнописи: простая и мудрая. Тарабарской грамотой называли именно простую литорею, которая предусматривала замену одних согласных букв на другие. Самые старые сохранившиеся и дошедшие до нас образцы подобного шифрования относятся к 1229 году. Известно, к примеру, что подобным методом при письме пользовался Сергий Радонежский.

Источник изображения: topwar.ru

Начальник Службы защиты государственной тайны ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

Со временем методы и способы шифрования улучшались. Вопросам защиты государственной тайны, важной политической и военной информации уделялось всё больше внимания. Для этих целей использовались: обратное письмо, применение разных азбук, сложных моделей цифровой тайнописи и т.д. Первое официально подтвержденное использование отечественного шифра относится к августу 1633 года. Дошедший до нас акт хранится сегодня в фондах Российского государственного архива, он регламентирует внедрение отечественного шифра на государственном уровне. Речь идет о шифре патриарха Филарета, который начали использовать в Посольском приказе.

Уже при Петре I шифры и различные коды начали использоваться в России в массовом количестве, также первый российский император начал внедрять в канцеляриях и коллегиях специально предназначенные для этого должности и службы, к примеру, тайные (секретные) и "цыфирные" отделения. Во второй половине XIX века в рамках проводимой в стране военной реформы в российском военном ведомстве появился собственный военный ключ, который использовали, чтобы шифровать наиболее важные сообщения для секретной переписки. При этом особенностью работы в те годы было то, что непосредственно шифрованием занимались сами исполнители: лично военный министр Российской империи, начальник Главного штаба и далее вплоть до высших офицеров, командующих корпусами и дивизиями.

После революции 1917 года и начавшейся гражданской войны сама необходимость шифровать важные сообщения стала еще более очевидной, выйдя на новый уровень. Именно с этой целью 13 ноября 1918 года была образована специальная служба – шифровальное отделение. Одновременно с этим в сухопутных войсках и на флоте приступили к работе по созданию новых правил и инструкций, которые разъясняли работу с секретными документами и сведениями. Шифровальная работа налаживалась не только в Москве в Генеральном штабе, но и на местах. Процесс систематизировался и регламентировался. Большое внимание в 1930-е годы уделялось и развитию специальной техники. Научный прогресс заставлял военных обращать внимание на специальные шифровальные машины, первые макеты которых появились в СССР как раз в середине 1930-х годов. А уже в 1938 году в стране удалось развернуть серийное производство шифровальных машин, которые отправлялись в войска и использовались для ускорения расшифровки поступающих донесений.

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Служба шифрования в годы Великой Отечественной войны

К моменту начала Великой Отечественной войны шифровальная служба представляла собой хорошо развитую и укомплектованную подготовленными кадрами, в том числе инженерным составом, структуру. Уже ночью с 21 на 22 июня 1941 года через шифровальный орган Генштаба началась передача в военные округа телеграммы, которая рассказывала о возможном нападении Германии на СССР, так что шифровальщики приступили к работе на боевых постах еще до того, как первые немецкие снаряды и бомбы начали рваться на советской земле.

Бытует мнение, что работа в штабах является "спокойной" и безопасной. Но в условиях тотальной войны на уничтожение, которую вели Германия и СССР, безопасных мест на фронте больше не было. Как рассказывал в интервью официальной газете Минобороны "Красная Звезда" генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, являющийся начальником Службы защиты государственной тайны ВС РФ, в годы Великой Отечественной войны погиб практически каждый шестой шифроработник действующей армии. Так что работа была одновременно ответственной и опасной, особенно в первой половине войны, когда советские войска отступали и с боями отходили всё дальше на восток, часто попадая в окружения.

Уже после начала войны 7 октября 1941 года Управление шифровальной службы Генерального штаба официально переименовали в Восьмое управление Генерального штаба, это название управление носит и в XXI веке. Всего за годы Великой Отечественной войны удалось сформировать и переформировать 5530 специальных органов, на укомплектование которых кадрами было передано 15 634 специалиста. Работа этих людей была очень ответственной, так как они не имели права на ошибку при составлении шифротелеграмм, а в условиях окружения частей или гибели боевых кораблей шифроработникам предстояло заботиться в первую очередь о спасении или уничтожении документов, а уже во вторую – о своей собственной жизни и безопасности.

Источник изображения: topwar.ru

О том, что служба советских шифровальщиков нередко таила серьезную опасность для жизни и оставляла простор для совершения героических поступков, свидетельствует история Н. Г. Шестакова, который служил на Северном флоте. 20 июля 1941 года у мыса Сизый в Екатерининской гавани 11 немецких бомбардировщиков Ju-88 атаковали советский эсминец "Стремительный", который был одним из самых новых и совершенных надводных кораблей флота. В результате прямого попадания трех авиационных бомб эсминец буквально разломился на две части, при этом дольше всего (примерно 20 минут) продержалась на поверхности воды носовая часть корабля, шкафут и ют ушли под воду буквально за пару минут. В сложной ситуации, которая напрямую угрожала жизни, командир отделения специальной кодированной связи (КСК) Шестаков сумел добраться до поста связи, откуда вынес опечатанный спецмешок с документами. С этим мешком Шестаков успешно добрался до берега, а ценные военные документы удалось спасти.

Высокое качество работы специальных органов, в том числе шифровальщиков, в годы войны было по достоинству оценено, об этом говорили видные советские военачальники. Неслучайно в знаменитом Параде Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года, в составе сводного полка Наркомата обороны прошли и шифровальщики Генштаба.

Современное состояние Службы защиты государственной тайны

С каждым годом значение защиты и шифрования важных сведений только возрастает. В цифровую эпоху, когда информация передается практически мгновенно и в огромных объемах на тысячи километров, защита передаваемых данных приобретает все большее значение. В этом нет ничего необычного, если учесть, что одновременно с активным развитием и внедрением в гражданской и военной сфере информационных технологий, растет и количество попыток несанкционированного доступа к различным сведениям, в том числе военным. Над получением подобной информации работают разведки иностранных государств, поэтому у Службы защиты государственной тайны ВС РФ по-прежнему много работы.

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы соответствовать вызовам времени, Восьмое управление Генштаба работает на перспективу, большое внимание уделяя подготовке высококвалифицированных кадров. В последние годы очень важным шагом стало образование Научно-исследовательского центра при одном из старейших военных вузов страны – Краснодарском высшем военном училище. Работа данного научного центра напрямую связана с развитием и совершенствованием системы ЗГТ, которая используется сегодня в российской армии. Подобная работа также активно ведется на базе первого российского военного технополиса "Эра", который расположился в Анапе на берегу Черного моря. На базе технополиса работает лаборатория "Информационной безопасности". Дополнительным усилением службы является создание специальной научной роты Восьмого управления Генштаба на базе Краснодарского высшего военного училища. Основная цель работы данной научной роты – это реализация научно-прикладных задач, направленных на защиту информации в российских вооруженных силах.