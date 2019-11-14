В Пентагоне проблема аварийности конвертопланов V-22 Osprey признана нерешённой

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В Пентагоне выпустили отчёт, в котором рассказывается о необходимости нового способа защиты двигателей американских конвертопланов V-22 Osprey от попадания частиц песка и пыли. Отчёт вышел после проведённого расследования многочисленных аварий с этими конвертопланами.

Для справки: с 2014 года аварии случались с 7-ю V-22 Osprey, причём в ряде случаев они, как заявлено, происходили из-за недостаточной эффективности воздушных фильтров, не обеспечивавших устойчивую работу двигателей.

Отмечено, что двигатели начинают работать неустойчиво в первую очередь в пустынных условиях, когда частицы песка поднимаются в воздух и фильтрация EAPS не обеспечивает защиты силовых установок. Мало того, аварийные ситуации зачастую возникали и вне пустынных условий. Вращение винтов конвертоплана приводит к появлению в воздухе взвеси пыли, которая в конечном итоге может оказать влияние на работу двигателей - они перегреваются и начинают давать сбои.

В США отмечают, что в течение десяти лет это уже третья попытка перепроектировать фильтры и обеспечить надёжную защиту двигателей.

Издание The Drive по этому поводу пишет:

Есть опасения, что в ВМС и ВВС США снова не смогут гарантировать, что все последние усилия позволят адекватно снизить риски всасывания опасного количества твердых частиц в двигатели V-22, особенно при работе в условиях пустыни.

Генеральный инспектор Минобороны США отметил, что на данный момент ни одна попытка усовершенствовать EAPS не привела к должному результату.

Из отчёта:

Третья модернизация EAPS предназначена для удаления большего количества пыли из воздуха, поступающего в двигатель V‑22, нежели в первоначальной версии EAPS; тем не менее, количество пыли, попавшей в двигатель, всё равно будет примерно в четыре раза выше того, что позволяет выдерживать спецификация двигателя Rolls-Royce T406 (AE 1107C-Liberty). В результате V-22 остаётся под угрозой, несмотря на более чем девятилетние попытки перепроектирования системы фильтрации.

Проблема фильтрации и общей аварийности конвертопланов в отчёте признана нерешённой.

Рассматривается случай в Непале, когда военные США пытались помочь после землетрясения, используя конвертопланы. В итоге американцы долго не могли разобраться с тем, где им сажать конвертопланы. Во-первых, те при посадке поднимали в воздух сотни килограммов мусора и пыли, во-вторых, работа винтов буквально сдувала те шаткие строения, которые остались после землетрясения, что приводило к новым завалам.

Посадка V-22 Osprey в Дании: