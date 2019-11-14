Войти
Военное обозрение

В Пентагоне проблема аварийности конвертопланов V-22 Osprey признана нерешённой

475
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне выпустили отчёт, в котором рассказывается о необходимости нового способа защиты двигателей американских конвертопланов V-22 Osprey от попадания частиц песка и пыли. Отчёт вышел после проведённого расследования многочисленных аварий с этими конвертопланами.

Для справки: с 2014 года аварии случались с 7-ю V-22 Osprey, причём в ряде случаев они, как заявлено, происходили из-за недостаточной эффективности воздушных фильтров, не обеспечивавших устойчивую работу двигателей.

Отмечено, что двигатели начинают работать неустойчиво в первую очередь в пустынных условиях, когда частицы песка поднимаются в воздух и фильтрация EAPS не обеспечивает защиты силовых установок. Мало того, аварийные ситуации зачастую возникали и вне пустынных условий. Вращение винтов конвертоплана приводит к появлению в воздухе взвеси пыли, которая в конечном итоге может оказать влияние на работу двигателей - они перегреваются и начинают давать сбои.

В США отмечают, что в течение десяти лет это уже третья попытка перепроектировать фильтры и обеспечить надёжную защиту двигателей.

Издание The Drive по этому поводу пишет:

Есть опасения, что в ВМС и ВВС США снова не смогут гарантировать, что все последние усилия позволят адекватно снизить риски всасывания опасного количества твердых частиц в двигатели V-22, особенно при работе в условиях пустыни.

Генеральный инспектор Минобороны США отметил, что на данный момент ни одна попытка усовершенствовать EAPS не привела к должному результату.

Из отчёта:

Третья модернизация EAPS предназначена для удаления большего количества пыли из воздуха, поступающего в двигатель V‑22, нежели в первоначальной версии EAPS; тем не менее, количество пыли, попавшей в двигатель, всё равно будет примерно в четыре раза выше того, что позволяет выдерживать спецификация двигателя Rolls-Royce T406 (AE 1107C-Liberty). В результате V-22 остаётся под угрозой, несмотря на более чем девятилетние попытки перепроектирования системы фильтрации.

Проблема фильтрации и общей аварийности конвертопланов в отчёте признана нерешённой.

Рассматривается случай в Непале, когда военные США пытались помочь после землетрясения, используя конвертопланы. В итоге американцы долго не могли разобраться с тем, где им сажать конвертопланы. Во-первых, те при посадке поднимали в воздух сотни килограммов мусора и пыли, во-вторых, работа винтов буквально сдувала те шаткие строения, которые остались после землетрясения, что приводило к новым завалам.

Посадка V-22 Osprey в Дании:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Непал
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Rolls-Royce
Похожие новости
22.11.2018
В погоне за звуком. Самые скоростные вертолеты мира
25.11.2016
Самые быстрые вертолеты в мире (Expressen, Швеция)
21.08.2013
США наращивают парк конвертопланов
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
03.03.2009
Обзор Heli-Expo 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:40
  • 31
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:39
  • 11
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины