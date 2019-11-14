Комплекс "Байтерек" планируют эксплуатировать на Байконуре до 2062 года

Пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован в 2023 году, а пуск ракеты-носителя "Союз-6" - в 2025 году

НУР-СУЛТАН, 13 ноября. /ТАСС/. Казахстанско-российский проект, космический ракетный комплекс "Байтерек" на космодроме Байконур планируют эксплуатировать до 2062 года. Об этом говорится в презентации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, распространенной его пресс-службой в среду.

"Проект "Байтерек". Создано совместное предприятие Казахстана и России - по 50%. Инвестиционный период - 2020-2023 годы. Период эксплуатации - 2022-2062 годы", - говорится в презентации к докладу Жумагалиева на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики - 2019".

В презентации отмечено, что пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован в 2023 году, а пуск ракеты-носителя "Союз-6" - в 2025 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" ракетно-космический комплекс в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт". Документы о смене названия комплекса находятся в стадии проработки.