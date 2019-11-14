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Российская газета

На фрегате ТОФ "Маршал Шапошников" начался финальный этап модернизации

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Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © ТАСС/ Юрий Смитюк

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выведен из сухого дока АО "Центра судоремонта "Дальзавод". Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Корабль поставили к достроечному пирсу для подготовки к первым испытаниям главной энергетической установки в море.

В доке "Маршалу Шапошникову" проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и поставлены фундаменты под принципиально новое оборудование. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия. Изготовлены по чертежам проектанта более 20 процентов надстройки корабля.


Ольга Журман

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Компании
Дальзавод
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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