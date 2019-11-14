На фрегате ТОФ "Маршал Шапошников" начался финальный этап модернизации

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выведен из сухого дока АО "Центра судоремонта "Дальзавод". Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Корабль поставили к достроечному пирсу для подготовки к первым испытаниям главной энергетической установки в море.

В доке "Маршалу Шапошникову" проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и поставлены фундаменты под принципиально новое оборудование. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия. Изготовлены по чертежам проектанта более 20 процентов надстройки корабля.

Ольга Журман