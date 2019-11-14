На Камчатке боевые пловцы "захватили" подводных диверсантов

На Камчатке подразделение по борьбе с подводными диверсантами Тихоокеанского флота провело тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного неприятеля.

Военнослужащие отыскали и уничтожили подводных диверсантов на подходах и в пункте базирования субмарин. В свою очередь, группы патрулирования усилили охрану береговых объектов и пирсовых зон, не оставив противнику шанса проникнуть на охраняемую акваторию.

- Особое внимание во время учения было уделено совершенствованию применения вооружения и техники, использованию специальных технических средств и средств маскировки, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

После ликвидации условных диверсантов боевые пловцы флота осмотрели подводную часть корпуса субмарин и фарватер.

Юлия Гарднер