Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка"), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

В интервью изданию "Красная звезда" он отметил, что разработка ТОС-2 должна завершиться к празднованию 75­-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", — отметил Кириллов.

Как пишет "РИА Новости", основным отличием ТОС-2 от системы "Солнцепек" (ТОС-1 "Буратино") будет колесное, а не гусеничное шасси.

ТОС-1 — тяжелая огнеметная система залпового огня, предназначенная для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений противника.

В сентябре Минобороны показало кадры применения установок "Солнцепек" и "Змей Горыныч".