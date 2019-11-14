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Российская газета

В Минобороны назвали дату поступления в войска новой огнеметной системы ТОС-2

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Источник изображения: Александр Вильф/РИА Новости

Разработка перспективной тяжелой огнеметной системы ТОС-2 (ранее известной как "Тосочка"), а также ее поставка вооруженным силам РФ должны завершиться к маю 2020 года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

По его словам, новая боевая машина примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, пишет газета ВС РФ "Красная звезда".

Ранее сообщалось, что "Тосочка" пройдет государственные испытания до конца 2019 года. После чего первые образцы поступят в опытно-войсковую эксплуатацию, и станут дополнением к системам "Буратино" и "Солнцепек".

У новейшей тяжелой огнеметной системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение было принято разработчиками с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем на гусеничном шасси в пустынных зонах, пишет РИА Новости.

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