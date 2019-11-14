Ремонт и модернизация техники иранской армии

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Начальник иранского Генштаба посетил центр по ремонту и модернизации техники сухопутных войск Армии

Центр по ремонту и модернизации техники сухопутных войск Армии "Шахид Зархаран" расположен в г. Шахрияр около Тегерана. Во время визита начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери ему были показаны различные образцы отремонтированной и модернизированной техники, включая РСЗО "Град", БТР-60ПБ, танки Chieftain, 155-мм самоходные гаубицы M109 и т.д.

Восстановленные "Уралы" под названием Kian 160

Отремонтированные БТР-60ПБ

В числе прочего был представлен тягач Kian 700 для перевозки тяжелой бронетехники.

Тягачи Kian 500

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