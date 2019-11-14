Войти
bmpd.livejournal.com

Ремонт и модернизация техники иранской армии

462
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Начальник иранского Генштаба посетил центр по ремонту и модернизации техники сухопутных войск Армии

Центр по ремонту и модернизации техники сухопутных войск Армии "Шахид Зархаран" расположен в г. Шахрияр около Тегерана. Во время визита начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери ему были показаны различные образцы отремонтированной и модернизированной техники, включая РСЗО "Град", БТР-60ПБ, танки Chieftain, 155-мм самоходные гаубицы M109 и т.д.

Восстановленные "Уралы" под названием Kian 160

Отремонтированные БТР-60ПБ

В числе прочего был представлен тягач Kian 700 для перевозки тяжелой бронетехники.

Тягачи Kian 500

https://www.farsnews.com/photo/13980818000733/بازدیدسرلشکر-باقری-از-مرکز-شهید-زَرْهَرَنْ-نزاجا

https://defapress.ir/fa/news/369411/تصاویر-بازدید-رئیس-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-از-مرکز-بهینه‌سازی-و-نوسازی-شهید-زرهرن

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
M109
БТР-60
Град РСЗО
Похожие новости
10.04.2019
Эстафета трофеев
13.03.2019
Страна бесконечной войны
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
19.08.2015
Холостая мощь Каира
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины