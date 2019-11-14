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ТАСС

В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами

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Источник изображения: © EPA/Pedro Puente Hoyos, архив

После завершения эскизного проектирования планируется провести макетные испытания

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российская компания Easar разработала космический аппарат для сжигания мусора на орбите. Сейчас ведется его эскизное проектирование, сообщили ТАСС в компании.

"Данный КА (космический аппарат - прим. ТАСС) находится на стадии эскизного проекта", - отметили в компании. Как уточняется в патенте, "чтобы солнечное излучение <…> фокусировалось на целевом объекте", на спутник установят одно или несколько трансформируемых зеркал.

В настоящий момент рассматривается шесть технических обликов аппарата. После завершения эскизного проектирования "планируется оставить два-три варианта исполнения КА и провести макетные испытания", пояснили в компании. Когда завершатся эксперименты, останется один-два технических решения конечного облика.

В компании Easar добавили, что аппарат будет многоразовым и автономным. Еще одной ключевой задачей для него будет "возможность "уничтожать" максимально возможное количество элементов космического мусора в зоне досягаемости".

30 октября Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала соответствующий патент на систему для очистки космического пространства от объектов космического мусора.

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Страны
Россия
Компании
Роспатент
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2 комментария
№1
14.11.2019 04:30
А не проще накопить электроэнергию и выдать мощный импульс, чем фокусировать лучи? Зеркала будут плёночными? Какая площадь зеркал обеспечит нужную температуру?
0
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№2
14.11.2019 08:28
Космический мусор сжигать...
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