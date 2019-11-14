Ядерный раритет: Россия повременит с развертыванием своих РСМД

Однако лишь при условии, что подобные американские ракеты не появятся в Европе

Москва создает ракеты средней дальности, однако не начнет их развертывание до тех пор, пока аналогичные американские устройства не появятся в Европе. Об этом на Московской конференции по нераспространению – 2019 "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат обратил внимание: сейчас Вашингтон разрабатывает не только ракеты, "но и разного рода экзотические системы", способные обладать параметрами, запрещенными Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил свое существование в 2019 году. Опрошенные "Известиями" эксперты пришли к выводу, что гонка в создании новых систем этого класса вооружений неизбежна — только теперь она будет включать большее количество стран.

Новые "экзотические" системы

В Москве по-прежнему надеются, что размещения американских ракет вблизи российских границ не произойдет, заявил Сергей Рябков. При этом дипломат отметил: Вашингтон пока ограничился развитием таких систем.

— США начали разработку, но не приступили к развертыванию. При этом они развивают не только ракеты, но и разного рода экзотические системы, которые, как они заявляют, могут обладать дальностью, в свое время запрещенной на тот момент действовавшим договором (о РСМД. — "Известия"), — сказал "Известиям" дипломат. — Мы же занимаемся теперь созданием ракет средней дальности, но развертывать их не будем до тех пор, пока это (размещение американских систем в Европе. — "Известия") не произойдет. Надеемся, что этого не случится.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее уже анонсировал возможное появление в РФ подобного вида вооружения. Но тут же подчеркивал, что "его не будут размещать ни в одном регионе мира". Правда, ситуация может измениться, "если подобные системы американского производства появятся в той или иной части планеты".

На запрос "Известий", планируют ли Соединенные Штаты транспортировать соответствующие вооружения в Европу, Госдепартамент США оперативный комментарий не предоставил. Получить ответ на вопрос, готовы ли члены НАТО разместить на своей территории американские системы, от представителей альянса также не удалось.

Ракетный комплекс "Искандер-М" во время учений Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

После того как 2 августа 2019 года Договор о РСМД окончательно прекратил свое существование, стало известно, что Россия предложила странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Руководство альянса, проанализировав российскую инициативу, спустя полтора месяца эту идею отвергло. По словам представителя организации Оаны Лунгеску, РФ уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729, которая, с точки зрения альянса, нарушает положения Договора. — "Известия"), а потому, до тех пор пока эта система не будет уничтожена, мораторий смысла не имеет.

Заявления о том, что дальность российской ракеты превышает допустимые 500 км, в МИД РФ в очередной раз опровергли. Как сказал в начале ноября 2019 года Сергей Лавров, эти обвинения выдвигаются "на основе голословных утверждений" без предъявления каких-либо убедительных доказательств.

— Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет, — сказал позже глава МИД РФ, выступая 8 ноября на Московской конференции по нераспространению – 2019.

Гонка началась?

Многолетний спор России и США по вопросу РСМД привел к тому, что в 2018 году Вашингтон заявил об одностороннем выходе из договора по этому классу вооружений. Штаты обосновали свое решение тем, что Москва нарушила соглашение, проведя в 2016 году на полигоне Капустный Яр испытание крылатых ракет наземного базирования "Новатор 9М729". По заявлениям Вашингтона, дальность этой ракеты превышает обозначенные в договоре 500 км.

Россия, в свою очередь, уже не первый год высказывает озабоченность на тему того, что США разрабатывают новые системы, которые по своим параметрам укладываются в рамки почившего ДРСМД. Претензии Москвы касаются трех направлений: испытание систем противоракетной обороны (ПРО) по ракетам-мишеням средней дальности, характеристики которых совпадают с запрещенными договором устройствами; использование беспилотных летательных аппаратов с оружием на борту, аналоги которых также запрещены соглашением; наличие наземных систем ПРО Aegis Ashore, способных запускать запрещенные крылатые ракеты Tomahawk.

Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М" Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— И российская, и американская стороны постоянно обмениваются этими озабоченностями, — сказал "Известиям" программный директор Российского совета по международным делам и Валдайского клуба Иван Тимофеев. — Москва ставила вопрос о новых вооружениях на протяжении последних 20 лет. Ее позиция заключается в том, что больше нельзя сводить стратегическую стабильность к исключительно ракетно-ядерным вооружениям — с учетом того, что сейчас появляются новые системы, их надо также включать в уравнение.

Российские эксперты сходятся во мнении, что сейчас заключить новые договоренности по тематике РСМД практически нереально. Когда договор еще существовал, США настаивали на подключении к этому формату Китая. Однако Пекин категорически отринул это предложение. По словам члена-корреспондента Академии военных наук РФ Владимира Козина, на данный момент в мире существует 32 страны, у которых есть технические возможности разрабатывать ракеты этого класса. Крах двусторонних российско-американских договоренностей спровоцировал новую гонку вооружений, причем с большим числом участников, которую в ближайшие годы остановить будет крайне сложно, подытожил в беседе с "Известиями" эксперт.

Екатерина Постникова