В России нашли способ победить США в Сирии

Иррегулярные формирования могут принудить американских военных к уходу из Сирии нанесением неприемлемого ущерба, блокадой баз и охраняемых объектов, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

"Для ударов будут использоваться беспилотники и реактивные снаряды (как промышленного, так и кустарного производства). Маршруты движения американских войск и конвоев начнут минировать. Ожидаемо нанесение фланговых ударов с применением ПРК [переносной ракетный комплекс] и реактивных снарядов", — отмечает автор.

По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.

"У американцев остается один реальный способ борьбы с такой угрозой — уничтожение групп запуска БЛА [беспилотный летательный аппарат] и РС [реактивный снаряд] до того, как они нанесут удар. Однако обеспечить в реальном масштабе времени контроль пространства в радиусе 40–50 километров от базы имеющимися силами весьма затруднительно", — уверен эксперт.

Ранее в ноябре Сивков предположил, что нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы.