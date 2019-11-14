Равных не будет: боевой робот на базе Т-72 может получить 152-мм пушку

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В ближайшие годы российские роботизированные боевые машины значительно прибавят в массе. Если сейчас самый тяжелый из них весит менее 20 тонн, то, как предполагают военные эксперты, в ближайшее лет пять, а, может, даже и раньше, мы увидим настоящие беспилотные танки в полсотни тонны весом.

Эти машины, скорей всего, будут созданы на шасси самых распространенных танков нашей армии - Т-72.

О том, как они могут выглядеть, дают представление иллюстрации, опубликованные в известной презентации "Проблемные вопросы развития робототехнических комплексов военного назначения".

Впечатляет уровень защиты боевой машины, которая оптимизирована для штурмовых действий. Особое внимание заслуживает вооружение, которое, как сообщается, может представлять собой 152-мм орудие.

В свое время в блоге известного российского военного эксперта Алексея Хлопотова можно было прочитать о проекте "штурмовой машины", которую предлагали создать специалисты МВТУ им Н.Э.Баумана, конструкторы омского КБТМ при участии ОКБ-9 из Екатеринбурга.

Выполненную на основе танков типа Т-72 и Т-80 ее планировали вооружить 152-мм нарезной пушкой-гаубицей. Кроме этого предусматривалась установка спаренной 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета, а также противотанкового комплекса типа "Корнет".

Не исключено, что подобные проработки пригодятся и при создании роботизированной техники.

Лев Романов