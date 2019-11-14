Не читал, но осуждаю: "смерть мозга НАТО" обидела Литву (Baltnews, Литва)

Критические замечания Эммануэля Макрона относительно НАТО вызвали широкий общественный резонанс во всем мире. Не остались в стороне и представители литовских политических элит. Большинство встретили слова французского лидера с раздражением и испугом.

После высказанных президентом Франции Эммануэлем Макроном критических замечаний о глубоких противоречиях и внутреннем кризисе в системе управления военно-политическим альянсом литовские политики, похоже, не на шутку разозлились. В адрес президента Франции посыпалась волна обвинений.

Еще два года назад они с воодушевлением говорили о победе Макрона на президентских выборах во Франции, радовались поражению лидера "Национального фронта" (сейчас носит название "Национальное объединение" - прим. Baltnews) Марин Ле Пен, смело заявляли, что эта победа является "поражением Кремля в Европе" и что Макрон не даст спуску России.

Сегодня все эти ораторы резко сменили риторику. Теперь проконсервативный истеблишмент смело заявляет, что, мол, еще в 2017-м было понятно, что Макрон - "паршивая овца" в стаде и "агент" Владимира Путина, открывший, наконец, свое подлинное лицо. С одной стороны, подобная реакция может показаться забавной, но с другой - она сигнализирует о глубоких проблемах литовской политической системы как таковой.

В Литве по капле утекает такое понятие, как плюрализм, поскольку действующий истеблишмент отказывается воспринимать в свой адрес критику и нервно реагирует на все, что не стыкуется с его пониманием о том, что есть "нормально" и "правильно".

Еще более странным кажется то, что во все подобные истории вовлекается Россия. Любую критику внутренней системы - будь она литовская, внутриевропейская или внутринатовская - и тех, кто ее высказывает, сразу стараются осудить и найти в ней "выгоду Кремля".

О том, что в стране сформировалась своеобразная монополия на единственно правильно мнение, в последнее время говорит, например, бывший глава МИД Литовской Республики, профессор Повилас Гилис.

Однако суть все же не в этом. Давайте попытаемся понять - что такого страшного наговорил президент Франции, что вызвал гнев и обвинения со стороны литовских политиков? Ведь он просто выразил мнение, будучи лидером одной из ведущих стран - членов НАТО.

Не стоит вырывать цитаты из контекста

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в интервью от 7 ноября 2019 года британскому журналу The Economist сказал следующее: "То, что мы переживаем в настоящий момент, - это смерть мозга НАТО".

Об этом он высказался в первую очередь в контексте Турции, которая провела военную операцию в Сирии, не согласовав свои действия с партнерами по альянсу. Турецкое руководство просто поставило союзников перед фактом. Последние, включая США, подвергли Реджепа Эрдогана жесткой критике, Франция и Германия приостановили поставки оружия, но на этом пока все и завершилось. В связи с этим французский лидер справедливо обратил внимание на то, что в альянсе нет никакой согласованности и каждый, по сути, волен делать все, что захочет.

Следовательно, Евросоюзу и Европе, в классическом ее понимании, необходимо подумать о собственной обороноспособности, возможном создании новой структуры управления военными силами, которая будет более скоординированной и эффективной, чем НАТО в нынешнем виде.

Какая же реакция на позицию французского президента была в Литве? Очевидно, что местные политики даже не попытались понять логику президента Пятой республики и вряд ли детально ознакомились с его интервью. Они просто болезненно и недальновидно отреагировали на вырванные из контекста слова о "смерти мозга", хотя мысль Макрона была куда более глубокой.

Что представители власти не читают документы - это плохо. Что все спорные и сложные моменты, требующие обсуждения, широкой дискуссии и рефлексии, стремятся увязать с Россией, по умолчанию представляя действующее российское руководство как "абсолютное зло", - тоже странная, хотя уже и привычная риторика.

"Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о дружбе со "злом", с путинским Кремлем. Мы же говорим, что с режимом дружить нельзя, дружить нужно с другой Россией и верить, что она может быть другой. Она может быть свободной. Разрушился СССР, разрушится и путинская Россия", - оставила комментарий на своей странице в Фейсбуке бывший министр обороны, ныне депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Похожим образом высказался и президент Литвы Гитанас Науседа, подвергнув высказывания Макрона критике. "По моему мнению, НАТО остается важнейшим инструментом нашей защиты от внешних угроз, и мы ни у кого не должны создавать даже малейших сомнений в том, что так будет и в будущем, что не будут создаваться искусственные институты, целью которых было бы конкурировать с НАТО или заменить НАТО. Это совершенно неприемлемо с моей точки зрения", - сказал президент литовским журналистам, находясь в Ватикане, хотя его французский коллега неоднократно заявлял, что строительство единой европейской обороны он видит и хочет реализовать в сотрудничестве с НАТО.

"Границы России нигде не заканчиваются"

Шутку Владимира Путина про "границы России нигде не заканчиваются", похоже, прочно взяли на вооружение литовские консерваторы, которые рекламируют российское руководство и стены древнего Кремля больше всех российских СМИ вместе взятых. Иногда складывается ощущение, что они видят "российский след" всегда, когда речь идет об ином мнении. "Кремль уже радуется словам Макрона, что НАТО поразила "смерть мозга". Но, должно быть, еще больше этому последовательно формируемому гранд-нарративу Макрона радуются те, кто считает, что Евросоюз должен договориться с путинской Россией относительно безопасности на европейском континенте, и обязан прислушаться к беспокойству Путина по поводу приближения ЕС и НАТО к границам России", - так написал бывший премьер-консерватор, ныне депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

Суровая правда

Несмотря на это, нашлись и те, кто приветствовал позицию Макрона. Так, в поддержку президента Франции высказался подписант Акта независимости Зигмас Вайшвила, экс-директор Департамента государственной безопасности Литвы. Сегодня он находится в опале из-за резкой критики в адрес того самого проконсервативного истеблишмента.

"Президент Франции, стремящийся к лидерству в Европе, как никто другой из руководителей больших стран, высказал простую, но очевидную правду о действительности. Напомню, что Франция уже выходила из НАТО из-за разногласий с США. Поэтому ничего удивительного не произошло. Все - логично. А для властей Литвы это словно провалиться под землю, не зная, кому служить больше", - без обиняков пишет он на своей странице в Фейсбуке.

Егор Иванов