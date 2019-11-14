Астронавты на МКС приступят 15 ноября к ремонту магнитного альфа-спектрометра

Для ремонта может потребоваться до четырех выходов в открытый космос, отметили в NASA

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано начнут 15 ноября в 05:30 по времени восточного побережья США (13:30 мск) выход в открытый космос с Международной космической станции для ремонта магнитного альфа-спектрометра, второй выход для продолжения этих работ намечен на 22 ноября. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) один из руководителей программы полета МКС Кен Тодд. Трансляция брифинга шла на сайте NASA.

По словам Тодда, прибор, установленный на МКС в 2011 году, не предназначался для ремонта на орбите, но теперь, когда такая необходимость возникла, для этой операции разработаны специальные инструменты, часть из которых доставлена на МКС на грузовом корабле Cygnus. "Вопрос о ремонте обсуждался долгое время и наконец-то мы приступаем к делу, - сказал Тодд. - У астронавтов сейчас есть все необходимые инструменты". Он отметил, что для ремонта может потребоваться до четырех выходов в открытый космос.

По словам руководителя программы ремонта спектрометра Тары Йохим, для проведения работ были спроектированы 25 новых инструментов, которые были доставлены на МКС в ходе трех последних полетов грузовых кораблей. "В частности, эти инструменты предназначены для того, чтобы резать стальной лист и тонкие трубки, а также для того, чтобы рассекать тонкие крепления", - пояснила она. В свою очередь Джон Маларски, эксперт по подготовке к работе в открытом космосе, отметил, что в ходе первого выхода в космос астронавтам придется снять защитный чехол спектрометра, закрепленный с помощью шурупов, а затем отбросить его от МКС. По завершении ремонта эта часть прибора будет укрыта специальным матерчатым чехлом.

Как пояснил руководитель программы исследований с использованием магнитного альфа-спектрометра Кен Боллвег, ремонт прибора размером 5х4х3 метра и массой 7,5 тонны представляет собой уникальную операцию. "Прибор предназначен для изучения космических частиц, - пояснил он. - Три года назад система охлаждения в нем, основанная на циркуляции углекислого газа, стала давать сбои". В ходе ремонтных работ астронавтам придется снять защитный кожух, а затем заменить восемь небольших насосов, нагнетающих углекислый газ.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.