"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами

Дальневосточный военный округ укрепили универсальными ракетами. Бомбардировщики Су-34 получили уникальные Х-35У, которые могут незамеченно преодолеть системы ПВО и пустить на дно любой корабль противника, включая авианосец. Также "тридцать пятые" легко поразят и наземные цели, в том числе малые. Полк "Сухих" способен одновременно выпустить почти сотню таких ракет и уничтожить вражескую инфраструктуру. Появление Х-35У в войсках, по мнению экспертов, радикально изменит боевые возможности российских ВМФ и ВКС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дальневосточный военный округ укрепили универсальными ракетами. Бомбардировщики Су-34 получили уникальные Х-35У, которые могут незамеченно преодолеть системы ПВО и пустить на дно любой корабль противника, включая авианосец. Также "тридцать пятые" легко поразят и наземные цели, в том числе малые. Полк "Сухих" способен одновременно выпустить почти сотню таких ракет и уничтожить вражескую инфраструктуру. Появление Х-35У в войсках, по мнению экспертов, радикально изменит боевые возможности российских ВМФ и ВКС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Встретят первыми

Новейшими противокорабельными ракетами (ПКР) оснастили самолеты 277-го бомбардировочного авиаполка. Су-34 этого формирования базируются на аэродроме Хурба рядом с Комсомольском-на-Амуре. На боевое дежурство с "тридцать пятыми" они заступили нынешней осенью, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Су-34 с ПКР будут играть важную роль при обороне берегов Дальнего Востока, заявил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Бомбардировщики первыми встретят флот вероятного противника, приближающийся к российским берегам, — рассказал эксперт. — В атаку поднимутся Су-34 из полка в Хурбе и Ту-22М3 с авиабазы Белая Иркутской области. Сил данных формирований достаточно для того, чтобы остановить любую эскадру. Не сможет отбиться от удара и авианосная ударная группировка. Суммарный залп только одного полка Су-34 составляет почти сотню ПКР.

Добивать противника, если потребуется, будут подводные лодки и корабли Тихоокеанского флота (ТОФа). Причем основные силы, скорее всего, в бой бросать не придется. Для контрудара хватит и малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 "Овод", которые сейчас активно модернизируются.

Непосредственно в прибрежной зоне "москитный" флот смогут подстраховать береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал", а также артиллерия ТОФа и Восточного военного округа. "Бастионы" способны поражать цели на расстоянии до 500 км. В боекомплект этих БРК входят новые сверхзвуковые ПКР "Ониксы", с которыми бессильна бороться современная система ПВО, отметил эксперт.

Далеко летит

Принятые на вооружение ракеты повышают боевые возможности российских ВМФ и ВКС во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Су-34 хоть и считается фронтовым бомбардировщиком, имеет большой радиус действия, — прокомментировал "Известиям" эксперт. — Теперь он сможет гораздо эффективнее действовать по морским целям. Появление в его арсенале ПКР даст возможность поражать корабли и подводные лодки вероятного противника, а также поддерживать свой флот. Причем вдали от российских берегов.

Дальность полета Су-34 — около 4,5 тыс. км, и даже одна дозаправка воздухе увеличивает ее до 7 тыс. км. Еще в ходе испытаний самолет с экипажем, куда входили сотрудники ОКБ Сухого, пролетел от Москвы до Сахалина и обратно без посадок. Конечно, с дозаправками.

Изначально Су-34 создавался для оперативной переброски из любой части страны на границу для локализации возможного вооруженного конфликта до подхода основных сил. Но эксплуатация машины в войсках показала, что самолет получился очень удачным, и им стали перевооружать эскадрильи фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков — Су-24 и Су-25.

Боевое крещение машина прошла в Сирии. Су-34 уничтожили тысячи инфраструктурных объектов боевиков и большое количество техники. В войсках бомбардировщик быстро завоевал авторитет. А за характерную приплюснутую форму носового обтекателя получил шуточное прозвище Утенок.

Сила — в универсальности

В Сирии ВКС обкатали и новые ракеты — Х-35У. По сравнению со своей предшественницей она отличается дальностью полета, которая увеличилась вдвое, до 260 км. Также "тридцать пятая" получила комбинированную систему наведения. На маршевом участке полета ракета использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер. А при выходе в заданный район включает активную радиолокационную головку самонаведения, которая позволяет точно поразить цель.

ПКР подбирается к противнику на высоте не более 10–15 м, а во время наведения "прижимается" к земле до четырех. Такая малая высота значительно снижает вероятность своевременного обнаружения ракеты, а также затрудняет ее атаку при помощи средств ПВО.

При весе 550 кг, масса боевой части ПКР составляет 145 кг. Одной Х-35У достаточно, чтобы гарантированно пустить на дно корабль водоизмещением до 5 тыс. т. Одно удачное попадание может вывести из строя даже авианосец. Универсальность ракеты в том, что она одинаково эффективна при уничтожении не только надводных, но и наземных объектов.

Новые ПРК различных систем получают не только ВКС, но и ВМФ. Недавно прошел модернизацию МРК "Смерч" проекта 1234 "Овод". Работы, направленные на усиление корабля, позволили нарастить его огневую мощь почти в три раза. Вместо устаревших тяжелых П-120 "Малахит" на обновленный "Смерч" установили комплекс "Уран" с ПКР Х-35. Теперь "Овод" несет 16 ПКР вместо шести. Кроме того, МРК оснастили современными средствами управления огнем, РЛС и системами связи, а также артиллерийской установкой нового поколения АК-176МА. В ближайшее время Тихоокеанский флот получит еще три таких МРК.