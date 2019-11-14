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Известия.ru

"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дальневосточный военный округ укрепили универсальными ракетами. Бомбардировщики Су-34 получили уникальные Х-35У, которые могут незамеченно преодолеть системы ПВО и пустить на дно любой корабль противника, включая авианосец. Также "тридцать пятые" легко поразят и наземные цели, в том числе малые. Полк "Сухих" способен одновременно выпустить почти сотню таких ракет и уничтожить вражескую инфраструктуру. Появление Х-35У в войсках, по мнению экспертов, радикально изменит боевые возможности российских ВМФ и ВКС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дальневосточный военный округ укрепили универсальными ракетами. Бомбардировщики Су-34 получили уникальные Х-35У, которые могут незамеченно преодолеть системы ПВО и пустить на дно любой корабль противника, включая авианосец. Также "тридцать пятые" легко поразят и наземные цели, в том числе малые. Полк "Сухих" способен одновременно выпустить почти сотню таких ракет и уничтожить вражескую инфраструктуру. Появление Х-35У в войсках, по мнению экспертов, радикально изменит боевые возможности российских ВМФ и ВКС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Встретят первыми

Новейшими противокорабельными ракетами (ПКР) оснастили самолеты 277-го бомбардировочного авиаполка. Су-34 этого формирования базируются на аэродроме Хурба рядом с Комсомольском-на-Амуре. На боевое дежурство с "тридцать пятыми" они заступили нынешней осенью, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Су-34 с ПКР будут играть важную роль при обороне берегов Дальнего Востока, заявил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Бомбардировщики первыми встретят флот вероятного противника, приближающийся к российским берегам, — рассказал эксперт. — В атаку поднимутся Су-34 из полка в Хурбе и Ту-22М3 с авиабазы Белая Иркутской области. Сил данных формирований достаточно для того, чтобы остановить любую эскадру. Не сможет отбиться от удара и авианосная ударная группировка. Суммарный залп только одного полка Су-34 составляет почти сотню ПКР.

Добивать противника, если потребуется, будут подводные лодки и корабли Тихоокеанского флота (ТОФа). Причем основные силы, скорее всего, в бой бросать не придется. Для контрудара хватит и малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 "Овод", которые сейчас активно модернизируются.

Непосредственно в прибрежной зоне "москитный" флот смогут подстраховать береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал", а также артиллерия ТОФа и Восточного военного округа. "Бастионы" способны поражать цели на расстоянии до 500 км. В боекомплект этих БРК входят новые сверхзвуковые ПКР "Ониксы", с которыми бессильна бороться современная система ПВО, отметил эксперт.

Далеко летит

Принятые на вооружение ракеты повышают боевые возможности российских ВМФ и ВКС во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Су-34 хоть и считается фронтовым бомбардировщиком, имеет большой радиус действия, — прокомментировал "Известиям" эксперт. — Теперь он сможет гораздо эффективнее действовать по морским целям. Появление в его арсенале ПКР даст возможность поражать корабли и подводные лодки вероятного противника, а также поддерживать свой флот. Причем вдали от российских берегов.

Дальность полета Су-34 — около 4,5 тыс. км, и даже одна дозаправка воздухе увеличивает ее до 7 тыс. км. Еще в ходе испытаний самолет с экипажем, куда входили сотрудники ОКБ Сухого, пролетел от Москвы до Сахалина и обратно без посадок. Конечно, с дозаправками.

Изначально Су-34 создавался для оперативной переброски из любой части страны на границу для локализации возможного вооруженного конфликта до подхода основных сил. Но эксплуатация машины в войсках показала, что самолет получился очень удачным, и им стали перевооружать эскадрильи фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков — Су-24 и Су-25.

Боевое крещение машина прошла в Сирии. Су-34 уничтожили тысячи инфраструктурных объектов боевиков и большое количество техники. В войсках бомбардировщик быстро завоевал авторитет. А за характерную приплюснутую форму носового обтекателя получил шуточное прозвище Утенок.

Сила — в универсальности

В Сирии ВКС обкатали и новые ракеты — Х-35У. По сравнению со своей предшественницей она отличается дальностью полета, которая увеличилась вдвое, до 260 км. Также "тридцать пятая" получила комбинированную систему наведения. На маршевом участке полета ракета использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер. А при выходе в заданный район включает активную радиолокационную головку самонаведения, которая позволяет точно поразить цель.

ПКР подбирается к противнику на высоте не более 10–15 м, а во время наведения "прижимается" к земле до четырех. Такая малая высота значительно снижает вероятность своевременного обнаружения ракеты, а также затрудняет ее атаку при помощи средств ПВО.

При весе 550 кг, масса боевой части ПКР составляет 145 кг. Одной Х-35У достаточно, чтобы гарантированно пустить на дно корабль водоизмещением до 5 тыс. т. Одно удачное попадание может вывести из строя даже авианосец. Универсальность ракеты в том, что она одинаково эффективна при уничтожении не только надводных, но и наземных объектов.

Новые ПРК различных систем получают не только ВКС, но и ВМФ. Недавно прошел модернизацию МРК "Смерч" проекта 1234 "Овод". Работы, направленные на усиление корабля, позволили нарастить его огневую мощь почти в три раза. Вместо устаревших тяжелых П-120 "Малахит" на обновленный "Смерч" установили комплекс "Уран" с ПКР Х-35. Теперь "Овод" несет 16 ПКР вместо шести. Кроме того, МРК оснастили современными средствами управления огнем, РЛС и системами связи, а также артиллерийской установкой нового поколения АК-176МА. В ближайшее время Тихоокеанский флот получит еще три таких МРК.

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3 комментария
№1
14.11.2019 06:45
Убийцами чего? Катеров и рыболовецких траулеров?

Почему Х-31АД и Х-31ПД массово не закупаются для этих самолётов?
0
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№2
14.11.2019 10:22
Цитата, q
В атаку поднимутся Су-34 из полка в Хурбе и Ту-22М3 с авиабазы Белая Иркутской области.
-Первый эшелон обороны 3-3,5 тыс. км должен занять полкТу-22М3М с комплексами Кинжал и Циркон
-Второй эшелон обороны 2-2,5 тыс км должны занять два полка МиГ - 31К с комплексом Кинжал,
- Третий эшелон обороны 1-2 тыс км  должны занять полки морской авиации на СУ-30СМ и Су-34 с Х-31 АД/ПД и  Циркон-А
- Четвертый ближний рубеж обороны до 1000 км должны обеспечить береговые ракетные комплексы, МРК, корветы с ПКР Оникс - М, Калибр, Х-35У...
0
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№3
14.11.2019 12:21
Цитата
Бомбардировщики Су-34 получили уникальные Х-35У, которые могут незамеченно преодолеть системы ПВО и пустить на дно любой корабль противника, включая авианосец.
Цитата
По сравнению со своей предшественницей она отличается дальностью полета, которая увеличилась вдвое, до 260 км.
Цитата
При весе 550 кг, масса боевой части ПКР составляет 145 кг
Цитата
Одной Х-35У достаточно, чтобы гарантированно пустить на дно корабль водоизмещением до 5 тыс. т. Одно удачное попадание может вывести из строя даже авианосец.
За счёт каких чудес его никто не заметит, если Су-34 даже не обладает малозаметностью? Каким чудом он подлетит на эти 260 км (даже ближе надо - корабль-то не стоит на месте)?
БЧ лишь 145 кг и масса ВВ гораздо меньше - это ж на сколько удачным должно быть попадание в авианосец? Примерно как выиграть в лотерею миллиард? И на это серьёзный расчёт? И зачем в СССР делали "Граниты" с БЧ в 750 кг против авианосцев и не рассчитывая на всего одно попадание? ВВ ведь всё тот же октоген, наверняка, вряд ли поменяли на CL-20. Для авианосца вообще только СБЧ нужно применять.
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