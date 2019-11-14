Войска РХБЗ получат новый робототехнический комплекс

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Многофункциональный робототехнический комплекс нового поколения создается для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) сообщил начальник войск Игорь Кириллов.

"Сейчас ведётся разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса РХБ защиты нового поколения. В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолётного и самолётного типов", - сказал Кириллов в интервью газете "Красная Звезда".