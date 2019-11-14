Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект

Командующие военными округами и общевойсковыми армиями смогут в разы быстрее принимать решения в боевой обстановке. Уникальная система с элементами искусственного интеллекта и технологиями Big Data проанализирует ситуацию и предложит им на выбор несколько вариантов действий. Военачальник увидит также прогноз развития событий и краткие рекомендации. Официальное название новинки — "информационная система боевого управления", рассказали "Известиям" в Минобороны. С прошлого года она проходила апробацию в войсках, а сейчас начала работать в штатном режиме.

Командующие военными округами и общевойсковыми армиями смогут в разы быстрее принимать решения в боевой обстановке. Уникальная система с элементами искусственного интеллекта и технологиями Big Data проанализирует ситуацию и предложит им на выбор несколько вариантов действий. Военачальник увидит также прогноз развития событий и краткие рекомендации. Официальное название новинки — "информационная система боевого управления", рассказали "Известиям" в Минобороны. С прошлого года она проходила апробацию в войсках, а сейчас начала работать в штатном режиме.

АСУ в войсках

Согласно боевым уставам, решение о бое командир должен принимать, учитывая десятки факторов: количество собственных сил и средств, разведданные о противнике, состояние дорог, погодные условия, количество боеприпасов, ГСМ и материально-технических средств, морально-психологическое состояние личного состава и многое другое. Все эти данные, выраженные в конкретных показателях, рассчитываются по специальным алгоритмам, после чего и составляется боевой приказ: сколько сил отправить на такое-то направление, по каким целям и площадям и каким количеством боеприпасов вести огонь артиллерии, где расположить резервы, как организовать подвоз провизии, эвакуацию раненых и подбитой техники и т.д.

Информационная система боевого управления собирает данные со всех служб, обрабатывает их и вырабатывает решения в считанные секунды. Представленные командиру различные варианты развития событий ранжируются, начиная с самого потенциально успешного. По словам нескольких источников "Известий" в военном ведомстве, система использует элементы искусственного интеллекта и технологии Big Data. Она позволяет существенно, на порядок, сократить время, которое тратит командир на принятие решения, а также увеличить его точность, рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— Фактически это один из элементов автоматизированной системы управления (АСУ), такой специальный программный комплекс, который можно применять на всех уровнях: от тактического до стратегического, — отметил эксперт. — Главная его задача — автоматизировать оперативно-тактические расчёты, решать информационные задачи и задачи связи. Раньше данные собирали и анализировали практически вручную: начальники штабов и офицеры-операторы принимали информацию от подчиненных подразделений и обобщали ее. Конечно, они считали в гораздо меньших объемах, учитывали значительно меньше параметров, на это уходило в разы больше времени. Новый алгоритм способен обеспечивать все виды боя, в том числе ведение общевойсковой операции с применением различных родов войск и видов вооружения.

Программный комплекс просчитывает ситуацию с учетом конкретных условий обстановки и предлагает варианты решений ведения боя командующему. В зависимости от приоритетов, которые задаются, он ранжирует варианты решения боевых задач по самым различным параметрам. Например, может выставить в приоритет время выполнения боевой задачи, прогноз потерь или расход ресурсов. Также с помощью искусственного интеллекта оцениваются возможности выполнения задач по занятию определенных районов и рубежей. Точность системы зависит от исходных данных и прописанных алгоритмов, которые сейчас постоянно совершенствуются, добавил Виктор Мураховский.

В режиме реального времени

В военной сфере технологии искусственного интеллекта и Big Data можно использовать с большой эффективностью, тем самым сохранив жизни сотням военнослужащих, рассказал "Известиям" гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.

— Технология Big Data дает возможность передавать практически неограниченные объемы данных, в том числе видео, текстовую и графическую информацию, — прокомментировал эксперт. — В бою эти данные станут поступать от военнослужащих, техники, различных средств разведки, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Всё это будет происходить в режиме реального времени. С помощью системы искусственного интеллекта информация будет мгновенно обрабатываться, обобщаться и анализироваться. Это, несомненно, поможет командующему понять и решить, как лучше использовать войска и ресурсы.

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны начинает формирование уникальной автоматизированной системы управления войсками "Акация-М". До конца нынешнего года она появится в каждой общевойсковой армии. На их закупку военное ведомство уже выделило более 21 млрд рублей. Система в онлайн-режиме снабжает командующего армией и его штаб информацией о боевой обстановке, в том числе о состоянии своих войск и действиях противника. На основе этих данных командующий через "Акацию" сможет напрямую отдавать приказы подчиненным войскам.

"Акация-М" взаимодействует с автоматизированными системами управления других видов и родов войск. Благодаря этому командующий и штаб армии смогут без всяких проблем управлять группировками военнослужащих, куда входят части и соединения Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск. Также "Акация-М" в режиме реального времени обменивается информацией с Национальным центром управления обороной.