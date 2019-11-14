Огонёк найдётся: РЛС вычислят вражеские батареи по траектории снарядов

Российские военные начнут отслеживать беспилотники в режиме реального времени. В войска уже поступили первые комплекты обновлённого радиолокационного комплекса "Зоопарк". Модернизация радара прошла с учётом его боевого применения в Сирии. Доработанная версия также гарантированно обнаруживает боеприпасы противника после выстрела, в том числе и места пусков самодельных ракет и мин, и просчитывает их траекторию. После чего даёт целеуказание на уничтожение. По мнению экспертов, такая техника сможет значительно повысить эффективность артиллерийских подразделений.

Российские военные начнут отслеживать беспилотники в режиме реального времени. В войска уже поступили первые комплекты обновлённого радиолокационного комплекса "Зоопарк". Модернизация радара прошла с учётом его боевого применения в Сирии. Доработанная версия также гарантированно обнаруживает боеприпасы противника после выстрела, в том числе и места пусков самодельных ракет и мин, и просчитывает их траекторию. После чего даёт целеуказание на уничтожение. По мнению экспертов, такая техника сможет значительно повысить эффективность артиллерийских подразделений.

Обновлённые РЛС поступят в 19-ю и 42-ю дивизии Южного военного округа, а также в мотострелковую бригаду Центрального до конца года, рассказали "Известиям" в Минобороны.

"Зоопарк" предназначен для разведки позиций огневых средств противника и корректировки огня. Это так называемые контрбатарейные радары, которые действуют совместно с подразделениями ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Система обнаруживает боеприпасы противника после выстрела и просчитывает их траекторию. Это дает возможность определить точку, откуда велась стрельба, с точностью до нескольких десятков метров. Высокая производительность РЛС и вычислительного комплекса позволяет определить координаты всех огневых средств даже при массированном обстреле, и дать распределённые целеуказания. Все данные о найденных огневых позициях противника автоматически передаются на командный пункт и далее могут использоваться для нанесения ответного удара.

Также радар способен эффективно корректировать работу артиллерийских систем. Помимо этого, новая модификация позволяет следить за воздушным пространством и осуществлять контроль за беспилотниками.

Какое-то время "Зоопарк" не поступал в войска из-за отсутствия финансирования на его закупку, и это значительно снижало возможности артиллерии, рассказал "Известиям" бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев.

— Это хороший комплекс, даже его первые модификации зарекомендовали себя как эффективное средство, способное гарантированно обнаруживать артиллерию противника и выдавать целеуказания для их поражения, — отметил эксперт. — С учётом реализации современных технологий он стал ещё более совершенным, а его возможности были расширены.

Разработчикам удалось значительно повысить характеристики РЛС. Для управления работой комплекса используется вычислительная техника семейства "Багет". Кроме того, в процессе модернизации была задействована новая система определения собственных координат. "Зоопарк" получил топопривязчик и приёмное устройство системы ГЛОНАСС.

В специальном программном обеспечении комплекса применены новейшие адаптивные алгоритмы поиска, сопровождения и компенсации активных помех. А адаптивные методы цифровой обработки информации позволяют увеличить точность определения координат, вероятность обнаружения и распознавания целей.

Это позволяет автоматике обрабатывать около семидесяти целей в минуту и одновременно сопровождать более десяти объектов. Для автоматического расчёта полной траектории вражеского боеприпаса с определением точки запуска и точки падения требуется не более 15-20 секунд. Дальность обнаружения оперативно-тактических ракет в модернизированной версии составляет до 40 км, а реактивных снарядов — до 20. При использовании противником минометов возможно определение огневой позиции на дальностях свыше 20 км.

Главный рабочий инструмент РЛС — трёхкоординатный радар с фазированной антенной решеткой. Время развертывания комплекса с марша составляет около пяти минут. В его состав также входят машина технического обслуживания и резервная электростанция.

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны резко усиливает огневую мощь береговых войск в Крыму. В них начали поступать реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Установки уже заменили знаменитые "Грады" в полковой и дивизионной артиллерии полуострова. "Торнадо-Г" полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель, благодаря чему черноморские берега станут недосягаемыми для кораблей противника.