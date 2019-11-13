Время пришло: когда заменят винтовку Драгунова

Замену СВД запустят в серию через два года
В ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство. Новинка "Калашникова" призвана заменить морально и технически устаревшую снайперскую винтовку Драгунова образца 1963 года - СВДМ. Она используется в вооруженных силах России по настоящее время и составляет основу снайперского оружия российской армии, однако не улучшалась уже много лет.
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), приходящая на замену легендарной снайперской винтовке Драгунова (СВД), пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил в интервью РИА "Новости" главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
"С 2017 года были поставлены ОКР (опытно-конструкторские работы) по тактико-техническим заданиям российских силовых структур, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам", - сказал Уржумцев.
В первую очередь, отметил собеседник агентства, это снайперское оружие тактического плана.
Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить. "Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году 20 февраля исполняется так же сто лет", - отметил собеседник агентства.
Винтовка Драгунова - СВДМ - используется в вооруженных силах Российской Федерации по настоящее время и составляет основу снайперского оружия российской армии. Помимо этого, СВДМ эксплуатируется на всем постсоветском пространстве и в странах Ближнего Востока.
"Снайперская винтовка СВД в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям российских военных, которые предъявляются к подобному оружию. Основными недостатками винтовки Драгунова являются большая длина оружия, отсутствие вариантов в перспективных калибрах и невозможность использования разнообразной современной оптики", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
По словам эксперта, целый ряд попыток продлить век СВД (модернизации СВДС, СВДМ, СВУ, ВС-121) большей частью не дали должного результата или даже оказались провальными.
Как отметил собеседник издания, по сравнению с современными аналогами точность и кучность снайперской винтовки Драгунова оставляет желать намного лучшего. Негативным фактором является то, что СВД - полуавтоматическая винтовка, поскольку наличие подвижных частей в механизме негативно сказывается на точности.
По большому счету, винтовка СВД даже не относится к снайперским винтовкам. Скорее, это оружие с повышенной точностью стрельбы, способное поражать противника на большей дистанции, нежели обычное общевойсковое, рассуждает Макиенко. Эта винтовка разрабатывалась как оружие для метких стрелков, для поддержки роты, а не для стрельбы на многие сотни метров с попаданием в десятку.
Напомним, планка Пикатинни - система рельсового крепления, кронштейн, используемый на различных видах стрелкового вооружения для обеспечения унификации креплений прицелов (оптических, коллиматорных) и прочих вспомогательных принадлежностей, в том числе тактических фонарей, лазерных целеуказателей, сошек и др. Военный стандарт MIL-STD-1913 разработан и опубликован государственным арсеналом "Пикатинни арсенал". Распространен и употребляется в странах НАТО в соответствии с соглашением по стандартизации STANAG 2324.
Длина СВЧ составляет 995-1015 мм, заявленная прицельная дальность - 1200 м, длина ствола - 410 мм. Базовая модель имеет магазин, идентичный СВД. Его емкость составляет 10 патронов. Есть магазины увеличенной емкости - на 15 или 20 патронов. Масса СВЧ составляет 4,2 кг. Такой вес считается приемлемым для подобного оружия. При этом на данном этапе еще не все компоненты изготовлены из легких материалов, так что в дальнейшем вес СВЧ может снизиться.
Впервые снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Именно из этой винтовки 19 сентября 2018 года стрелял президент России Владимир Путин во время осмотра галереи для стрельбы в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В ходе стрельбы Владимир Путин использовал боеприпасы 7,62х51 NATO (или .308 Win - коммерческий вариант).
От традиционной снайперской винтовки СВЧ отличается, прежде всего, компоновкой. Она упрощает крепление на оружие различной оптики, ночных и тепловизионных насадок, коллиматорных прицелов и других современных прицельных комплексов. В базовой комплектации оружие оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.
"Говорить о достоинствах и недостатках СВЧ, наверное, преждевременно. Главный экзамен для оружия - реальные боевые действия. И только по их результатам можно сделать главные выводы", - полагает Константин Макиенко.
К примеру, Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) и частное российское предприятие ООО "КБИС" (владелец торговой марки Lobaev Arms) приступили к реализации подписанного сторонами долгосрочного плана мероприятий по совместному продвижению на экспорт высокоточного снайперского оружия ТМ Lobaev Arms.
Винтовки Lobaev Arms (снайперские DVL-10M1 "Диверсант", TSVL-8 "Сталинград", DXL-4 "Севастополь" и др.) уже включены в каталог Рособоронэкспорта в раздел "Гражданское и служебное оружие" и в специализированный каталог "Средства борьбы с терроризмом". Кроме того, с 2020 года винтовки Lobaev Arms будут размещаться на стенде Рособоронэкспорта в рамках тематических зарубежных оружейных салонов.
Рассмотрим для примера сверхдальнобойную контрснайперскую винтовку DXL-4 "Севастополь". Длина ствола - 780 мм. Калибр - .408СТ/.375СТ. Емкость магазина - пять патронов. Максимальная эффективная дальность - 2300 м.
Калибр .408СТ - это .408 Cheyenne Tactical (.408 Chey Tac, 10,3×77 мм) - специализированный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции, а .375СТ - аналогичный боеприпас, только несколько меньшего калибра.
По сообщениям СМИ, из винтовки Lobaev Arms типа СВЛК-14С "Сумрак" была достигнута рекордная дальность стрельбы в 4170 метров. Длина ствола "Сумрака" - 900 мм.
Несмотря на то, что снайперская винтовка Драгунова неплохое оружие, время этой винтовки уже прошло.
Отдел "Армия"