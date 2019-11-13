Время пришло: когда заменят винтовку Драгунова

Замену СВД запустят в серию через два года

В ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство. Новинка "Калашникова" призвана заменить морально и технически устаревшую снайперскую винтовку Драгунова образца 1963 года - СВДМ. Она используется в вооруженных силах России по настоящее время и составляет основу снайперского оружия российской армии, однако не улучшалась уже много лет.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), приходящая на замену легендарной снайперской винтовке Драгунова (СВД), пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил в интервью РИА "Новости" главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"С 2017 года были поставлены ОКР (опытно-конструкторские работы) по тактико-техническим заданиям российских силовых структур, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам", - сказал Уржумцев.

В первую очередь, отметил собеседник агентства, это снайперское оружие тактического плана.

"Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных", - рассказал Уржумцев.

Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить. "Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году 20 февраля исполняется так же сто лет", - отметил собеседник агентства.

Винтовка Драгунова - СВДМ - используется в вооруженных силах Российской Федерации по настоящее время и составляет основу снайперского оружия российской армии. Помимо этого, СВДМ эксплуатируется на всем постсоветском пространстве и в странах Ближнего Востока.

"Снайперская винтовка СВД в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям российских военных, которые предъявляются к подобному оружию. Основными недостатками винтовки Драгунова являются большая длина оружия, отсутствие вариантов в перспективных калибрах и невозможность использования разнообразной современной оптики", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, целый ряд попыток продлить век СВД (модернизации СВДС, СВДМ, СВУ, ВС-121) большей частью не дали должного результата или даже оказались провальными.

Как отметил собеседник издания, по сравнению с современными аналогами точность и кучность снайперской винтовки Драгунова оставляет желать намного лучшего. Негативным фактором является то, что СВД - полуавтоматическая винтовка, поскольку наличие подвижных частей в механизме негативно сказывается на точности.

По большому счету, винтовка СВД даже не относится к снайперским винтовкам. Скорее, это оружие с повышенной точностью стрельбы, способное поражать противника на большей дистанции, нежели обычное общевойсковое, рассуждает Макиенко. Эта винтовка разрабатывалась как оружие для метких стрелков, для поддержки роты, а не для стрельбы на многие сотни метров с попаданием в десятку.

Винтовка СВЧ - новейшая разработка концерна "Калашникова" в области высокоточного стрелкового оружия, выполненная в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. На винтовке имеется планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования.

Напомним, планка Пикатинни - система рельсового крепления, кронштейн, используемый на различных видах стрелкового вооружения для обеспечения унификации креплений прицелов (оптических, коллиматорных) и прочих вспомогательных принадлежностей, в том числе тактических фонарей, лазерных целеуказателей, сошек и др. Военный стандарт MIL-STD-1913 разработан и опубликован государственным арсеналом "Пикатинни арсенал". Распространен и употребляется в странах НАТО в соответствии с соглашением по стандартизации STANAG 2324.

Длина СВЧ составляет 995-1015 мм, заявленная прицельная дальность - 1200 м, длина ствола - 410 мм. Базовая модель имеет магазин, идентичный СВД. Его емкость составляет 10 патронов. Есть магазины увеличенной емкости - на 15 или 20 патронов. Масса СВЧ составляет 4,2 кг. Такой вес считается приемлемым для подобного оружия. При этом на данном этапе еще не все компоненты изготовлены из легких материалов, так что в дальнейшем вес СВЧ может снизиться.

Впервые снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Именно из этой винтовки 19 сентября 2018 года стрелял президент России Владимир Путин во время осмотра галереи для стрельбы в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В ходе стрельбы Владимир Путин использовал боеприпасы 7,62х51 NATO (или .308 Win - коммерческий вариант).

От традиционной снайперской винтовки СВЧ отличается, прежде всего, компоновкой. Она упрощает крепление на оружие различной оптики, ночных и тепловизионных насадок, коллиматорных прицелов и других современных прицельных комплексов. В базовой комплектации оружие оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.

"Говорить о достоинствах и недостатках СВЧ, наверное, преждевременно. Главный экзамен для оружия - реальные боевые действия. И только по их результатам можно сделать главные выводы", - полагает Константин Макиенко.

Помимо СВЧ, Россия продвигает на мировой оружейный рынок и другие снайперские винтовки.

К примеру, Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) и частное российское предприятие ООО "КБИС" (владелец торговой марки Lobaev Arms) приступили к реализации подписанного сторонами долгосрочного плана мероприятий по совместному продвижению на экспорт высокоточного снайперского оружия ТМ Lobaev Arms.

Винтовки Lobaev Arms (снайперские DVL-10M1 "Диверсант", TSVL-8 "Сталинград", DXL-4 "Севастополь" и др.) уже включены в каталог Рособоронэкспорта в раздел "Гражданское и служебное оружие" и в специализированный каталог "Средства борьбы с терроризмом". Кроме того, с 2020 года винтовки Lobaev Arms будут размещаться на стенде Рособоронэкспорта в рамках тематических зарубежных оружейных салонов.

Рассмотрим для примера сверхдальнобойную контрснайперскую винтовку DXL-4 "Севастополь". Длина ствола - 780 мм. Калибр - .408СТ/.375СТ. Емкость магазина - пять патронов. Максимальная эффективная дальность - 2300 м.

Калибр .408СТ - это .408 Cheyenne Tactical (.408 Chey Tac, 10,3×77 мм) - специализированный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции, а .375СТ - аналогичный боеприпас, только несколько меньшего калибра.

По сообщениям СМИ, из винтовки Lobaev Arms типа СВЛК-14С "Сумрак" была достигнута рекордная дальность стрельбы в 4170 метров. Длина ствола "Сумрака" - 900 мм.

Несмотря на то, что снайперская винтовка Драгунова неплохое оружие, время этой винтовки уже прошло.

Отдел "Армия"