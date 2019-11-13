Путин ратифицировал соглашение об использовании членами СНГ военной спутниковой связи

Представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали этот документ 6 июня 2018 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, подписанное представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Рамочное соглашение предусмотривает, что использование и дальнейшее совершенствование военных систем спутниковой связи осуществляется в целях повышения надежности управления вооруженными силами государств-участников и организации связей взаимодействия между ними.

Соглашением закрепляется рамочное положение о возможности создания на основе долевого финансирования сторон новых спутниковых систем связи военного назначения.

Также соглашение закрепляет обязательство каждой страны-участницы обеспечить выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию космических комплексов. Согласно документу, страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи исходя из того, сколько участники соглашения тратят на космические военные аппараты.

Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.