МАИ предложил Роскосмосу эксперимент по уничтожению мусора на орбите и возвращению грузов

Эксперимент планируется провести до 2024 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) предложил Роскосмосу отработать на МКС систему утилизации космического мусора и доставки грузов на Землю. Об этом сообщили ТАСС во вторник в институте.

"Ученые МАИ представили Роскосмосу план эксперимента, который до 2024 году планируется провести на российском сегменте международной космической станции. Его цель - отработать систему утилизации космического мусора и протестировать новый, более дешевый и экологичный способ доставки грузов на поверхность Земли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе института сказали, что система была разработана в студенческом конструкторском бюро "Искра" МАИ, на разных этапах планируется задействовать конструкторов НПО им. С. А. Лавочкина и ракетно-космической корпорации "Энергия".

Система предполагает использование двух видов надувной конструкции, которая управляет торможением. Одна предназначена для уничтожения мусора, она будет его уводить "с орбиты в атмосферу Земли, где он будет утилизирован естественным образом под воздействием сверхвысоких температур". Вторая модификация войдет в состав космического аппарата, "способного пройти сквозь атмосферу Земли и доставить полезный груз на ее поверхность", отметили в пресс-службе МАИ.

Управление торможением с помощью надувной конструкции, добавили в институте, позволит "космическому аппарату попадать в заданную точку в короткие сроки и с максимальной точностью". Еще одним преимуществом системы является возможный отказ от использования двигателя.

В МАИ сказали, что план эксперимента был одобрен Координационным научно-техническим советом Роскосмоса по программам научных и прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.