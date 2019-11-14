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Интерфакс-АВН

Россия выходит из комиссии по установлению нарушений гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов

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Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отзывающий заявление о ратификации протокола Женевской конвенции, на основании которого была учреждена Международная комиссия по расследованию нарушений гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов.

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), принятого в городе Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названного Протокола I", - гласит статья 1 закона.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ. Закон был принят Госдумой 24 октября и одобрен Советом Федерации б ноября.

Предложение президента о выходе РФ из Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов связано с тем, что Россия практически не принимала участия в этой комиссии и она была неработоспособной, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно такая позиция была рекомендована нашими экспертами. Дело в том, что на протяжении многих лет в комиссии не было никакого представительства от РФ, и Россия никак не могла принимать участие в работе этой комиссии, в определении каких-то критериев и так далее", - сказал Песков в понедельник журналистам.

"По сути, - подчеркнул он, - эта комиссия не является работоспособным органом, и поэтому было принято такое решение".

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Россия
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Путин Владимир
Проекты
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