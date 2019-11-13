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Известия.ru

Технология Big Data начнет ассистировать российским Вооруженным силам

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Руководство военных округов и общевойсковых армий России получит новейшие технологии Big Data и разработки в области искусственного интеллекта для постройки возможных сценариев реагирования на ситуации в бою. Об этом "Известиям" рассказали в российском Министерстве обороны.

Технология получила название "информационная система боевого управления". Она будет собирать данные ото всех служб, а также техники и солдат. Время отклика не должно превышать 1 секунды.

"Главная его задача — автоматизировать оперативно-тактические расчеты, решать информационные задачи и задачи связи", — рассказали "Известиям".

Отмечается, что нужда в разработке такого оборудования существует, поскольку в условиях боя командир должен принимать быстрые решения без ущерба своим войскам.

"С помощью системы искусственного интеллекта информация будет мгновенно обрабатываться, обобщаться и анализироваться. Это, несомненно, поможет командующему понять и решить, как лучше использовать войска и ресурсы", — подчеркнул эксперт.

Ранее 9 ноября президент России Владимир Путин заявил, что работа с искусственным интеллектом может стать обязательной для отечественных чиновников и правоохранителей.

Полную версию материала читайте в свежем номере "Известий" от 13 ноября

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
ИТ
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