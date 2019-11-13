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Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео первых фигур пилотажа "Русских витязей" на Су-35С

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Источник изображения: кадр из видео

Минобороны показало видео с новыми истребителями Су-35С, полученными пилотажной группой "Русские витязи". Летчики уже успели пролететь в строю на новых самолетах.

На видео показано, как один из пилотов взлетает в воздух на новом истребителе. В конце видеозаписи четверка самолетов идет в строю. Кадры продемонстрированы на YouTube Минобороны.

Во вторник на аэродром Кубинка в Подмосковье прибыли четыре новейших истребителя Су-35С. Они поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", которые до этого летали на Су-30СМ.



Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Су-35С
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