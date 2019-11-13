Опубликовано видео первых фигур пилотажа "Русских витязей" на Су-35С

Минобороны показало видео с новыми истребителями Су-35С, полученными пилотажной группой "Русские витязи". Летчики уже успели пролететь в строю на новых самолетах.

На видео показано, как один из пилотов взлетает в воздух на новом истребителе. В конце видеозаписи четверка самолетов идет в строю. Кадры продемонстрированы на YouTube Минобороны.

Во вторник на аэродром Кубинка в Подмосковье прибыли четыре новейших истребителя Су-35С. Они поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", которые до этого летали на Су-30СМ.

Сергей Гурьянов