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Российская газета

Как страны БРИКС сотрудничают на рынке вооружений

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Ведущие страны БРИКС ведут давнее и весьма прочное военнотехническое сотрудничество с нашей страной. Руководство КНР, например, сразу после образования государства приняло решение вооружать армию только оружием, производимым в СССР.

Китаю безвозмездно было передано множество лицензий на производство советских образцов самого современного оружия того времени на собственных предприятиях. Так что оборонная индустрия Поднебесной - в немалой степени плод наших межгосударственных отношений.

В конце ХХ века Китай стал массово выпускать военную технику собственных разработок. Однако во многих образцах без труда угадывается то, что взято за основу. Китайские бомбардировщикиракетоносцы H6K, H6H/M и H6U - усовершенствованная копия советского бомбардировщика Ту16. Даже в новейшем китайском истребителе пятого поколения J20 многие эксперты усмотрели перепевы образцов наших самолетов.

Вся лучшая ракетная техника ПВО - это копии наших "Ос", "Стрел", "Игл" и С300ПМ. На базе "трехсотки", которые КНР стала закупать у нас в самом начале 1990х, создана целая линейка собственных зенитноракетных комплексов. И Пекин сейчас активно продвигает их на мировом рынке вооружений. Не отказываясь при этом от продолжения закупок российских систем. Китай первым в мире взял на вооружение наши С300ПМУ2 "Фаворит", а совсем недавно С400 "Триумф". Китай также первым в мире купил крупную партию самых современных истребителей Су35.

Индия освободилась от колониальной зависимости в 1947 году и первоначально ориентировалась на вооружение и военную технику западных образцов, прежде всего - британскую. Но уже в 1962 году был подписан исторический контракт на поставку в Индию лучших на то время истребителей МиГ21Ф13. Затем организовано лицензионное производство этих самолетов и их модификаций в самой Индии. В дальнейшем наше военнотехническое сотрудничество только развивалось.

Будущее за совместной разработкой перспективных видов оружия. Один из ярких примеров - BrahMos - лучшая крылатая ракета в своем классе

К примеру, помимо истребителей Су30МКИ Индия производит и танки Т90С, которые оказались лучшими на рубеже ХХ и ХХI веков. А совсем недавно министерство обороны Индии выдало государственному танкостроительному предприятию Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади контракт стоимостью около 20 тысяч кроров рупий (2,8 миллиарда долларов) на изготовление для индийской армии 464 танков Т90МС - новейшей версии "девяностых".

Специалисты "Рособоронэкспорта" считают, что будущее за совместными разработками перспективных видов оружия. Один из ярких примеров - создание совместного российскоиндийского предприятия BrahMos, разрабатывающего целую линейку крылатых ракет различного базирования. На сегодня BrahMos - лучшая крылатая ракета в своем классе.


Сергей Птичкин

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Страны
Великобритания
Индия
Ирак
Китай
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-21
С-300П
С-300ПМУ-2
Су-30МК
Су-35
Т-90С
Компании
РОЭ
Проекты
БРИКС
Истребитель 5 поколения
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