Альянс уже занял позиции на границе Беларуси и России

С 4 по 18 ноября в Литве на полигоне в Пабраде проходят учения «Железный волк 2019». В них задействованы около четырех тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО и тысяча единиц военной техники, в том числе и американские военнослужащие с танками «Абрамс» и БМП «Брэдли» из состава 1-го танкового батальона 9-го кавалерийского полка 2-й бронетанковой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии СВ США.

На маневрах военнослужащие Альянса в течение двух недель в 15 километрах от белорусской границы будут отрабатывать вопросы проведения наступательных и оборонительных действий.

Как отметил командир американского батальона подполковник Стивен Джонсон, его военнослужащие находятся в Литве с целью отпугивания Москвы, а также для того, чтобы проверить способности литовской армии и ее партнеров.

Основной задачей проходящего учения, кроме отработки ведения боевых действий, является проверка способности взаимодействовать и понимать друг друга в условиях приближенных к боевым. Как отмечают сами американские военнослужащие коммуникация с местными довольно сложная, но выручает язык жестов.

Учитывая отрабатываемые задачи, можно смело предположить, что главной задачей учения является апробирование возможностей военной логистики, чтобы быстро перебрасывать военнослужащих туда, где они нужны в ту или иную минуту.

Натовские аналитики в своем докладе «Как защитить страны Балтии» прогнозируют, что если конфликт с Россией и случится, то это произойдет на границе Польши и Литвы, на узкой полоске суши, которая лежит между Беларусью и Калининградской областью.

Именно поэтому мероприятия боевой подготовки Альянса смешены в сторону белорусской границы – отрабатываются возможные сценарии в реальных условиях. В ответ на это Россия усиливает свою группировку войск в Калининграде и вдоль западных границ.

Однако подобные планы Вашингтона могут привести к совершенно другим последствиям. В частности, одним из ответов России и Беларуси на увеличение американского военного присутствия у границ Союзного государства может стать размещение российских батальонных тактических групп на белорусской территории. Причем с учетом положительного западного опыта, подобные воинские части могут быть размещены на ротационной основе.

Москва уже давно заявила, что не собирается участвовать в гонке вооружений, увеличение боевого потенциала вооруженных сил происходит за счет их оснащения новыми образцами техники. Беларусь из-за маленького оборонного бюджета делает ставку на нанесение агрессору непоправимого ущерба, что в совокупности с возможным размещением российского контингента на основных опасных направлениях остудит многие горячие головы.

Страны Балтии и Польша, наоборот, строят базы и содержат иностранные войска из собственного кармана, для чего сокращают социальные программы и убеждают своих граждан в «угрозе с Востока».

В настоящее время видна лишь приближающаяся к границам Беларуси и России угроза со стороны Брюсселя и Вашингтона, которые передвинули границы присутствия России/СССР из Центральной Европы аж до своей собственной территории и уже отрабатывают вопросы ведения боевых действий в реальных условиях.

Еще в сентябре главнокомандующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон разработал оперативный план по уничтожению системы противовоздушной обороны в Калининграде.

Из-за сильной системы ПВО и противоракетной обороны в начале войны российская армия смогла бы обеспечить эффективную защиту Калининграда, но если американские, польские сухопутные войска совместно с подразделениями ВС стран Балтии будут наращивать там военную мощь, то Россия в конечном итоге не сможет противостоять захвату этого анклава.

Поэтому Соединенные Штаты увеличивают военное присутствие в Восточной Европе, они направляют сюда больше солдат и техники, увеличивают инвестиции, расширяется спектр мероприятий оперативной и боевой подготовки с восточноевропейскими членами блока.

Желание Вашингтона главенствовать во всем мире, не считаясь ни с кем, фактически, привело к тому, что вокруг России появилось очень много потенциально опасных мест, для взрыва которых будет достаточно одной искры. Откуда высечь эту искру? Будет ли это Калининград или страны Балтии и Польша? Любое даже небольшое дуновение ветра может превратить искру в бушующее пламя по всему региону.

Пора уже европейским лидерам становится самостоятельными игроками и принимать участие в определении судеб своих стран, а не быть «младшим партнером» США безропотно выполняя указания из-за океана.

Владимир Вуячич