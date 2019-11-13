Эксперт: Польша нуждается в переосмыслении внешнеполитических приоритетов (Polskie Radio, Польша)

Польше пора переосмыслить свою внешнюю политику с учетом процессов в ее окружении, считает эксперт. С Германией отношения нужно улучшать, нужно укреплять связи с сильными государствами, а вот в польско-российских отношениях сдвига не предусматривается. Наоборот, чем хуже, тем лучше, говорит эксперт и объясняет, почему.

После прошедших 13 октября в Польше парламентских выборов в должность вступает новое правительство. Нынешний кабинет министров будет формально отправлен в отставку 12 ноября - во время первого после выборов заседания Сейма нового созыва. Одновременно Сейм утвердит новое правительство во главе с предыдущим премьер-министром Матеушем Моравецким. Новый кабинет министров сформирован победившей второй раз подряд партией "Право и справедливость". Гость передачи "Мир как на ладони известный" польский эксперт в области международных отношений Анджей Талага считает, что это подходящий момент для переосмысления польской внешней политики и выработки нового подхода по многим международным вопросам.

- Смена правительства всегда предоставляет хороший случай для внесения корректировок как во внутренней, так и внешней политике данного государства. Не иначе ситуация выглядит в Польше, где 13 октября состоялись парламентские выборы. Тем более, что со времен демократической трансформации 1989 года по сей день внешняя политика Польши реализуется в одном определенном русле. Ее главные приоритеты четко обозначены и фактически не меняются, хотя в мире проходят важные изменения. Реконструкция правительства, которая, как заявляют политики правящей партии, будет носить ограниченный характер, на мой взгляд, должна также придать новый стимул польской внешней политике, пересмотреть некоторые устоявшиеся взгляды, определить приоритеты,с учетом большой динамики процессов в международном окружении Польши, в том числе связанных с глобализацией.

Анджей Талага, в первую очередь, отмечает необходимость изменений в политике Польши в отношении Германии.

- Мы допустили некоторые ошибки, выстраивая в последние годы взаимоотношения с Германией. В результате между Варшавой и Берлином возникла определенная напряженность, которая, возможно, в целом не отражается негативно на двусторонних отношениях, так как, например, польско-немецкое экономическое сотрудничество постоянно расширяется. Кроме того, реальные стратегические проблемы, допустим, в сфере безопасности, решаются успешно. Однако, реалии сегодняшней польской политики на немецком направлении таковы, что в ней появились определенные элементы, вызывающие раздражение или даже негодование наших немецких партнеров. А зря! На мой взгляд новое руководство внешнеполитического ведомства, если, конечно, во главе министерства иностранных дел появится новый политик, должно в первую очередь проанализировать наши отношения с Германией, а следовательно, устранить препятствия, мешающие их улучшению и благополучному развитию. Близкие, партнерские отношения с немецким соседом, а также с Америкой, я считаю ключевым фактором национальной безопасности Польши.

- Обеспечение и укрепление национальной безопасности имеет для польского государства фундаментальное значение. Страна может бесперебойно функционировать лишь в условиях безопасности, которая является необходимым условием ее социально-экономического развития. Польша - фронтовое государство, которому в наибольшей степени угрожает внешняя агрессия. Именно на нас может обрушиться лавина агрессора. Поэтому у нас должна быть возможность решать, какие средства для защиты использовать. В том числе речь идет о размещении войск наших союзников, которые поддержат нашу безопасность, если наша страна сочтет, что это необходимо. Это также система союзнических двусторонних договоров и участие в многосторонних системах безопасности взаимодействия. В этой сфере об экспериментах не может быть речи. Если у нас нет достаточных собственных ресурсов для обеспечения национальной безопасности, мы вынуждены опираться на реальные силы в мире. Это, прежде всего, Соединенные Штаты. И не потому, что Америка относится к Польше с каким то особым расположением, а потому, что она располагает реальной силой и возможностями, чтобы оказать нам помощь в случае вооруженной агрессии. А кроме того у нее в Польше и в нашем регионе есть реальные геостратегические интересы.

Анджей Талага обращает внимание на тот факт, что для оказания Польше военного содействия в случае возможной агрессии, американские войска будут вынуждены использовать транспортные коридоры на территории Германии.

- Масштабная передислокация американских войск в Польшу в случае вооруженного конфликта может быть осуществлена исключительно через территории Германию. Доступ к балтийской акватории наверно будет агрессором перекрыт. И поэтому Польша вынуждена поддерживать с Берлином как можно лучшие взаимоотношения. Это, во-первых. А во-вторых, у Германии есть важные интересы как на Западе, так и на Востоке. Стоит обратить внимание, что стоимость товарообмена Германии с Польшей и Венгрией выше, чем с Францией. А значит, немцы в своей политике должны учитывать польский и вышеградский фактор. Это означает, что у Польши есть возможности в контактах с Германией реализовать свои интересы, но без усугубления антагонизмов. Для подтверждения этого тезиса достаточно привести еще одну цифру - 28% торгового обмена Польши с другими странами приходится на Германию.

По мнению Анджея Таляги, Польша также должна больше внимания, чем до сих пор, уделить отношениям с Евросоюзом, а также двусторонним отношениями с важнейшими европейскими акторами.

- Евросоюз в настоящее время переживает кризис, который, конечно, поздно или рано он преодолеет, но для этого необходимо время. По-моему, не надо быть слишком уступчивым перед Евросоюзом и его органами, Еврокомиссией, в частности. Мы сегодня не знаем, в какую сторону пойдет эволюция объединенной Европы. Мне кажется, что в перспективе будет усиливаться роль национальных государств, при уменьшающейся роли европейских органов и учреждений. А значит, Польше необходимо укреплять связи с сильными европейскими государствами. Такой подход не исключает полной ангажированности польской дипломатии на форуме ЕС. Польские лидеры должны иметь в виду тот факт, что реальные политические проблемы эффективно решаются прежде всего в столицах стран-членов ЕС. Залогом успеха польской европейской политики являются действия во избежание более серьезных конфликтов с Берлином.

Анджей Талага не предусматривает какого-положительного сдвига в польско-российских отношениях. Более того, по мнению польского эксперта, "перезагрузка" взаимоотношений без решения основных проблем, вытекающих из агрессивной воинствующей российской политики, несет с собой большие угрозы.

- Я опасаюсь положительных изменений в польско-российских отношениях. Как показывает опыт, это всегда укрепляет позицию России, в ущерб польским интересам. Просто, Москва больше от этого выигрывает. Словом, с польской перспективы, парадоксально, чем хуже отношения с Москвой, тем лучше. Почему? А потому, что агрессивная политика России в отношении таких стран, как Польша вызывает на Западе тревогу. В результате принимаются ожидаемые Польшей такие решения, как укрепление восточного фланга НАТО и расширение военного присутствия союзников на польской территории. Российская угроза также заставляет политиков укреплять военную мощь и оперативность НАТО. Надо иметь в виду тот факт, что Россия в нарушение международного права продолжает оккупировать украинские территории, активно участвует в вооруженных конфликтах в разных регионах мира, а также наращивает свои военные мощности. До тех пор, пока нынешняя российская политика не претерпит положительных изменений, я не вижу возможностей для улучшения отношений с Польшей.

Анджей Сежповский