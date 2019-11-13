Над Израилем солнечное небо и... ракетный обстрел

ХАМАС не участвует в данном военном противостоянии с ЦАХАЛ

Во вторник, 12 ноября, в 4 часа утра в секторе Газа точечным ударом с воздуха по наводке АМАН (Израильской военной разведки) был ликвидирован 42 –летний командир "Исламского джихада в Палестине" (ИДП) 42-летний Бахаа Абу аль-Ата. Этот человек подчинялся лично Зияду ан-Нахалю – генеральному секретарю ИДП, который находится в штаб-квартире этой организации в Дамаске.

В ответ на ликвидацию одного из своих лидеров палестинские джихадисты в 6:50 по ближневосточному времени начали ракетный обстрел еврейского государства. В Израиле немедленно активизировала свои действия Служба гражданской обороны ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). В течение девяти часов на города и поселения юга Израиля обрушилось около 200 ракет. Более половины из них были сбиты ПРО "Железный купол", остальные, которых система определила, как летящих на открытую местность, там и разорвались. Только одна джихадистская ракета прямым попаданием разрушила квартиру в жилом доме, но ее жильцы успели перейти в "мамад" – особо защищенную, фактически бронированную комнату, имеющуюся во многих израильских квартирах. В одном случае ракета, упавшая на шоссе, по которому двигались автомобили, только чудом не задела один из них. Серьезная проблема заключается в том, что, во-первых, не во всех здешних домах имеются "мамады", а во-вторых, близость большинства израильских городов и поселений от границы с сектором Газа. Так, у живущих там граждан страны после того, как прозвучит "цева адом", сигнал "воздушной тревоги", остается в распоряжении от 10 (десяти!) до 30 секунд, чтобы войти в любое укрытие.

Военно-политический кабинет Израиля принял решение о ликвидации аль-Аты еще в сентябре нынешнего года, после того, как в зоне ракетного обстрела оказался выступавший в Ашдоде Биньямин Нетаниягу. Главарь северного отделения ИПД немало крови попортил и ХАМАСу, который не был заинтересован в нынешнем противостоянии с евреями. Аль-Ата каким-то образом получил полномочия от джихадстов вести переговоры с властями Египта в Каире о перемирии с Израилем и всегда их срывал. В последние дни Бахаа Абу аль-Ата планировал не только новые ракетные обстрелы из Газы, он осуществлял и отправку отрядов боевиков через границу, организовывал атаки снайперов, запуск БПЛА, – заявляют израильские военные. Возможно, ХАМАС согласился бы терпеть какие-то спорадические обстрелы юга Израиля джихадистами, но претензии аль-Аты на большую войну в планы ХАМАСа не входили..

На аль-Ату не действовали не только прямые указания хамасовских лидеров, но и окрик его непосредственного командира Зияда ан-Нахаля из сирийской столицы. По большому счету ликвидированный главарь северного отделения ИПД, претендовал на лидерство во всем движении. И такой расклад не всем джихадистам нравился. Весьма показательно, что, если при предыдущих обстрелах из Газы, которые вели боевики ИПД, ЦАХАЛ атаковал ХАМАС, считая именно эту организацию, осуществляющую власть в Газе, ответственной за все, что там происходит, то в ответ на эту эскалацию израильтяне атакуют только джихадистов. Таким образом, евреи дают прямой посыл ХАМАСу, "это не ваша война".

Во второй половине дня Нетаниягу выступил после завершения заседания военно-политического кабинета безопасности, в котором также участвовали, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави и руководитель ШАБАКа (Службы общей безопасности) Надав Аргаман. Глава правительства отверг предположения о "заказном" характере военной операции на пике острого политического кризиса. Он сообщил, что решение о ликвидации главаря террористов, причастных к обстрелам территории Израиля, была одобрено структурами в сфере безопасности 10 дней назад.

- Сейчас израильская авиация бомбит позиции ИПД в Газе, танки ЦАХАЛа обстреливают объекты джихадистов. Израиль не станет атаковать ХАМАС, если тот не присоединится к ракетным обстрелам из сектора Газы, - Такое послание во вторник, 12 ноября, было передано главарям террористической организации через спецпредставителя ООН Николая Младенова.

Иерусалим

Захар Гельман