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Независимое военное обозрение

Возможны изменения в американской политике по отношению к Сирии

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Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии.
Источник изображения: © Cpl. Carlos Lopez

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении США создать новое государственное образование на территории Сирии. В частности, российский главный дипломат рассказал о просьбах со стороны Вашингтона в адрес монархий Персидского залива – инвестировать средства в этот проект. Напомним, что левобережные земли изобилуют нефтяными месторождениями. Ранее американские СМИ в своих публикациях не однократно называли все Заевфратье - Рожавой, так сами сирийские курды называют свои исторические земли. Реально к территории Рожавы относятся лишь земли, лежащие несколько южнее сирийско-турецкой границы, а практически всю левобережную Сирию населяют арабские суннитские племена.

Из всего изложенного можно сделать два вывода. Первое, ранее Вашингтон хотел создать квазигосударственую субстанцию, опираясь на курдов, что было бы вполне логично, поскольку именно они стали союзниками США в длящейся с 2012 года и ныне текущей сирийской войне. Курды не имеют сил для борьбы с Турцией и вынуждены уповать на помощь Америки, следственно - Вашингтон может рассчитывать на сговорчивость таких союзников. То есть, новое квазигосударственое образование, изначально рассматривалось Белым домом, как марионеточное.

Второе, в ныне сложившейся ситуации, возможно, Вашингтону придется отказаться от первоначальных планов. На это указывает обращение американцев к суннитским монархиям региона за помощью в финансовой поддержке Заевфратья, как самостоятельной государственной единицы. Страны Персидского залива вряд ли окажут поддержку курдскому государству и потребуют предоставления всей полноты власти шейхам арабских суннитских племен левобережья. С этим американцам придется считаться. В противном случае уговорить монархов стран Персидского залива сотрудничать - будет очень сложно.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Лавров Сергей
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