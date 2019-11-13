Белоруссия ожидает начала поставок российских истребителей Су-30СМ

Борисов/Минск. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые два истребителя Су-30СМ, которые закуплены в России, прибудут в Белоруссию 13 ноября, сообщил во вторник в Борисове белорусский министр обороны Андрей Равков.

"По государственному оборонному заказу осуществляется поставка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Завтра днем планируется посадка двух истребителей на аэродроме в Барановичах", - сказал Равков, которого цитирует госагентство БелТА.

Летом 2017 года Минобороны Белоруссии проинформировало, что закупит у России партию истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов.

В 2018 году Равков заявил, что Россия из-за эмбарго на детали пока не может поставить в республику истребители Су-30СМ - поставки могут быть осуществлены в 2019 году.

Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".