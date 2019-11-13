Войти
Российская газета

Госдума поддержит отечественных производителей гражданского оружия

390
0
0
Охотничье оружие
Охотничье оружие.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Одобренный Госдумой на пленарном заседании в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" может значительно упростить ремонт и сервисное обслуживание охотничьих ружей и карабинов. Об этом "РГ" рассказали в Росгвардии.

Важно, что одобренный документ отличается от первоначальной версии, где основной упор делался на увеличении максимального количества гражданского оружия, разрешенного к приобретению гражданами, и на сокращении до трех лет срока владения огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием для получения права приобретения нарезного оружия. Теперь этих позиций в одобренной версии законопроекта нет.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Росгвардии, разработчиками предложено ввести понятие "сервисное обслуживание оружия" и определить круг субъектов, уполномоченных его осуществлять. Также установить дополнительное требование для юридических лиц, имеющих лицензию на ремонт оружия, по осуществлению ремонта отечественного гражданского и служебного оружия.

Будут определены условия передачи оружия для ремонта и сервисного обслуживания, предоставления производителям патронов к оружию права приобретать оружие, для которого предназначены производимые ими патроны. Опять же, правительство России получит полномочия по установлению порядка и норм приобретения указанного оружия.

Согласно законопроекту, гражданам предоставят права приобретать огнестрельное охотничье или спортивное нарезное оружие в течение одного года со дня продажи гражданином всего имеющегося у него гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия при отсутствии оснований для отказа в выдаче ему лицензий на его приобретение.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
05.06.2017
Кадыров: чеченские военные багги "Чаборз" М-3 закупят для Росгвардии
20.02.2017
Военно-промышленная компания привезет на оружейную выставку в ОАЭ "Тигра" и "Медведя"
10.11.2016
Российские силовики получат дальнобойный миноискатель
21.04.2016
Золотов рассказал об этапах формирования Росгвардии
16.04.2012
Войска оперативной, полицейской и охранной функций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35