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Российская газета

"Русские витязи" пересели в сверхманевренные Су-35С

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На аэродроме Кубинка приземлились четыре истребителя Су-35С, поступившие в распоряжение пилотажной группы "Русские Витязи". Самолеты в фирменной окраске группы совершили перелет с завода в Комсомольске-на-Амуре.

- Инженерно-технический состав группы принял самолеты на заводе, затем летчики провели контрольный облет, - рассказали в Минобороны РФ.

Для работы на новых самолетах пилоты "Русских витязей" прошли переучивание в Липецком авиацентре ВКС РФ.

- Получить новый истребитель - это как в новый автомобиль сесть в автосалоне. Такие же ощущения, только еще помноженные, - рассказал РИА Новости командир группы полковник Андрей Алексеев. - Самолет очень легкий в пилотировании. Наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать. А то, что он имеет широкие возможности, вы сами все прекрасно знаете, видели на авиасалонах.

Су-35С - одноместный истребитель поколения 4++. Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги обладает сверхманевренностью. В 2016 году "Русские витязи" получили сверхманевренные истребители Су-30СМ. Двухместные, они удобны в дальних перелетах. Также в парке "Витязей" есть самолеты Су-27.

Алексеев не исключил, что с приходом новой техники в арсенале группы появятся и новые фигуры высшего пилотажа.

- Возможны в будущем и смешанные показы. Су-30СМ и Су-35С будут использоваться параллельно, а Су-27 - плавно выводиться из эксплуатации, - рассказал полковник.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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