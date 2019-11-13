NZZ (Швейцария): Путин наслаждается своей победой над "НАТО со смертью мозга"

Своим диагнозом о смерти мозга НАТО Эммануэль Макрон сделал Владимиру Путину большой подарок, считает "Нойе цюрхер". Макрон предложил России "стратегический диалог" с европейцами. В России это могут расценить как обещание нового порядка в Европе после холодной войны и 30-летнего переходного периода.

На единственном саммите НАТО, в котором он принимал участие в качестве гостя, Владимир Путин вел себя неожиданно расслабленно. "Давайте-ка, ребята, жить дружно и по-честному вести диалог", - сказал российский президент в апреле 2008 года в Бухаресте. Это была уловка. Спустя четыре месяца он напал на Грузию.

Бывшая кавказская советская республика на саммите НАТО вместе с Украиной была одобрена в качестве кандидата на вступление в альянс. Но Путин, который в свое время работал в спецслужбе в ГДР, никак не мог пережить расширение НАТО на восток и последовательный прием в альянс советских республик и социалистических братских стран от Балтики до Болгарии.

За Украину он взялся в 2014 году. Путин аннексировал Крым и организовал войну сепаратистов на востоке Украины. Вступление в НАТО Украины, как и Грузии с того момента к удовольствию Путина стало фантастическим проектом. Сейчас президент Франции Эммануэль Макрон сделал ему, возможно, самый большой подарок. "Мозг НАТО мертв", - констатировал Макрон в интервью британскому изданию Economist. К 30-летию падения Берлинской стены этот западный лидер заявил, что НАТО сломлена. Для многих россиян это историческая компенсация. НАТО была основан в 1949 году в ответ на угрозу со стороны Советского Союза в адрес Запада. Победа НАТО в Холодной войне была закреплена, когда в 1991 году распался военный блок - организация Варшавского договора.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова процитировала на своей странице в Фейсбуке "золотые слова" Макрона. "Правдивые и отражающие суть", - подчеркнула Захарова. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сыронизировал. "Жива НАТО или мертва, и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать. Мы не патологоанатомы", - сказал Песков.

За этой иронией пресс-секретаря Путина скрывается лишь растерянность российского руководства, считает Татьяна Становая из Московского Центра Карнеги. Фраза Макрона о смерти мозга НАТО обрадовала россиян, это хорошие новости, полагает эксперт. Но российское руководство знает, что трансатлантический альянс не исчезнет просто так, несмотря на слова Макрона. Также никто в Москве не ждет, что странам НАТО удастся реформировать свою организацию, или что европейцы смогут создать собственную военную оборону. Радость по поводу проблем Запада смешана с трезвым ощущением. "Кремль не понимает, что сегодня является стратегической целью НАТО, - говорит Становая. - Но вместе с тем слова Макрона показывают, что НАТО и сама не понимает свою цель".

Политические наблюдатели в Москве также видят мало поводов для триумфа и указывают на сложный переходный период, в котором находится Россия. Господство Путина после 20 лет движется к своему завершению. Каким будет его преемник, неизвестно. Уже сейчас кажется, что президент в отличие от прежних времен отстраняется от ежедневных политических дел. Протесты оппозиции он может сдерживать только при помощи силы. Как и прежде притязания России на позиции великой державы страдают от искаженных пропорций страны - ядерная держава с одиннадцатью часовыми поясами и экономической мощью меньше, чем у Италии.

Во внешней политике Путин закрепляет серию успехов. Многих обескураживает та скорость, с которой россияне вернулись в военном и политическом плане на Ближний и Средний Восток и несколько отдалили Турцию от НАТО. Никому не удается пройти мимо России в Сирии. Однако среди российского населения есть сомнения, не слишком ли много взял на себя Кремль с дорогостоящей операцией в Сирии. Кроме того, путинская Россия изолирована в Европе с начала украинского кризиса. Политические и экономические санкции ЕС ограничивают пространство для маневра России.

С этого момента Россия крутится вокруг самой себя, полагают наблюдатели. Постсоветская зона влияния в Европе не возникла, Россия потеряла ЕС и НАТО в роли партнеров. Но идея вовлечения России в западные структуры и без этого была иллюзией. Администрация США от Билла Клинтона до Барака Обамы безуспешно гналась за ней, как констатировал Томас Грэм, эксперт Белого дома по России при Джордже Буше-младшем в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Российское одиночество в Европе - это не обязательно недостаток. Ссоры и недоверие между европейцами и американцами, паралич немецкого правительства, разочарование французского президента - за всем этим российское руководство может теперь спокойно наблюдать. России не нужно больше беспокоиться из-за Запада. Здесь вступает в игру Эммануэль Макрон, резкая формулировка которого о состоянии НАТО в своей сути абсолютно обоснованная, как отмечает Йозеф Яннинг, руководитель Европейского Совета по международным отношениям в Берлине. Без гарантий безопасности США для европейцев нынешняя конструкция НАТО частично потеряет свою основу.

Своим диагнозом о смерти мозга НАТО Макрон, с одной стороны, обращается к немцам, с другой - к русским. От Берлина он требует действий для построения суверенной в военном плане Европы. Путину он предлагает "стратегический диалог" с европейцами. Россияне могут расценивать это как лебединую песню старого атлантического альянса, как обещания нового порядка в Европе после окончания Холодной войны и 30-летнего переходного периода.

Маркус Бернат (Markus Bernath)