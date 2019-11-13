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ТАСС

Роскосмос: решение о включении программы "Сфера" в бюджет 2020 года пока не принято

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Юрий Урличич
Юрий Урличич.
Источник изображения: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Решения по включению программы "Сфера" в бюджет 2020 года пока нет, сообщил во вторник первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич во время сессии "Космические технологии для новой промышленной революции".

"Пытаемся участвовать в бюджете 2020 года, пока до конца решение не принято ни в ту, ни в другую сторону", - сказал Урличич.

О проекте "Сфера" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей. Урличич ранее сообщал, что проект "Сфера" прошел согласование в Военно-промышленной комиссии.

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