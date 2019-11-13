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ТАСС

Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Маска

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Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич
Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Как отметил Юрий Урличич, запрет исходит от "некоторых товарищей"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич рассказал, что ему запрещают цитировать основателя SpaceX Илона Маска. Об этом он сообщил во время сессии "Космические технологии для новой промышленной революции".

"Мне некоторые товарищи запрещают Маска цитировать <...> Кадры решают все - это мы все помним", - сказал Урличич.

Первый замглавы Роскосмоса также отметил, что у этой фразы есть вторая часть, которую обычно все забывают - "если это кадры, которые овладели новыми технологиями". Так он ответил на замечание декана факультета космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Василия Сазонова об отсутствии упоминания молодых специалистов в презентации Урличича.

Урличич пояснил, что готов говорить о кадрах и согласен, что им нужно овладеть новыми технологиями.

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
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