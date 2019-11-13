ОДК совершенствует технологию сварки деталей из перспективных сплавов

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) ведутся работы по совершенствованию технологии инерционной сварки деталей трением, основанной на отечественных разработках, сообщает пресс-служба корпорации.

"Данная технология обеспечивает прочность сварного соединения, сопоставимую с прочностью основного материала, поэтому может применяться на самых высоконагруженных узлах двигателя", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Отмечается, что инерционная сварка трением позволяет сваривать любые детали, имеющие цилиндрическую форму. В первую очередь под эту категорию подходят роторы компрессоров низкого и высокого давления ГТД. В дальнейшем данную технологию можно будет внедрять для производства валов и корпусов авиадвигателя.

Суть технологии заключается в том, что одна из соединяемых деталей вращается, а когда она свариваемыми поверхностями соприкасается с другой деталью, из-за возникающих сил трения происходит очень быстрый разогрев и переход материала в пластичное состояние. При этом металл сваривается в пластичной фазе, но не расплавляется. Соответственно, из-за отсутствия литой структуры не происходят процессы расплавления и кристаллизации металла, не возникают типичные для таких фазовых переходов дефекты, как поры, непропаи и горячие трещины, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, технология инерционной сварки трением впервые была апробирована еще в середине ХХ века, однако до настоящего времени в отечественном авиационном двигателестроении не применялась.