Войти
Российская газета

В арктической бригаде Северного флота появились ездовые собаки

374
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота сформировали питомник ездовых собак. Находится он в поселке Алакуртти, где дислоцируется бригада.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, ухаживает за собаками рядовая арктической бригады Надежда Тимонина. Она очень опытный каюр, призер российских соревнований. Надежда готовит собак для работы в упряжке. С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков Северного флота.

Теперь ездовые собаки будут на постоянной основе действовать вместе с караульными. А раньше, когда возникала такая необходимость, привлекали личных собак энтузиастов ездового спорта из Мурманской области.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
11.01.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
20.05.2016
Севморпуть пока не стал Суэцем
20.01.2016
Разведчики арктической бригады СФ отрабатывают рейды на снегоходах
17.03.2015
Центр управления обороной РФ контролирует проверку боеготовности в Арктике в режиме онлайн
16.12.2013
Гендиректор "Звездочки": на ремонт идут подлодки даже с Тихого океана
29.08.2008
Россия получит уникальную субмарину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35