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Стратегический бомбардировщик B-52H заискрился

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время вылета с Остравы (Чехия) в сентябре 2017 года заискрился. Соответствующий снимок опубликован The Aviationist в Twitter.


В публикации на сайте отмечается, что на снимке, привлекшем пользователей сети, заметны искры, исходящие из мотогондолы, располагающейся непосредственно у фюзеляжа самолета. Журнал пишет, что, возможно, имела место неисправность с двигателем или последний, например, проглотил посторонний предмет, в частности, птицу.

В октябре The Aviationist обратило внимание на то, что Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Чехия
Продукция
B-52
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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