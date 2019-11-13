Стратегический бомбардировщик B-52H заискрился

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время вылета с Остравы (Чехия) в сентябре 2017 года заискрился. Соответствующий снимок опубликован The Aviationist в Twitter.

В публикации на сайте отмечается, что на снимке, привлекшем пользователей сети, заметны искры, исходящие из мотогондолы, располагающейся непосредственно у фюзеляжа самолета. Журнал пишет, что, возможно, имела место неисправность с двигателем или последний, например, проглотил посторонний предмет, в частности, птицу.

В октябре The Aviationist обратило внимание на то, что Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт.