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WarSpot

"Ласка" ещё послужит

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкая армия не намерена расставаться со своими танкетками Wiesel-1. Пресс-служба Минобороны Германии сообщила о том, что бюджетный комитет бундестага одобрил запрос бундесвера на выделение средств на продление срока службы этих машин.

Всего продолжат службу 196 машин модификации Wiesel-1. Для этих целей правительство выделило около €73 млн. После ремонта и, возможно, модернизации танкетки смогут продолжить службу до 2030 года.

Испытания Wiesel-1

Wiesel (нем. — ласка) изначально выпускались в вариантах с 20-мм скорострельной автоматической пушкой и ПТРК TOW. Позже на базе этой лёгкой гусеничной машины была разработана Wiesel-2, которая отличалась удлинённым корпусом и видоизменённым шасси (пять опорных катков вместо четырёх у Wiesel-1). Новая версия выпускалась также как носитель ЗРК и миномётов, разведывательная, командная, санитарная и ремонтно-эвакуационная машина.

Wiesel поступила на вооружение бундесвера в 1990 году. За время производства (1989-2011) было выпущено 343 экземпляра Wiesel-1 и 178 экземпляров Wiesel-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
BGM-71 ТOW
АК-630 Ласка
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