"Ласка" ещё послужит

Немецкая армия не намерена расставаться со своими танкетками Wiesel-1. Пресс-служба Минобороны Германии сообщила о том, что бюджетный комитет бундестага одобрил запрос бундесвера на выделение средств на продление срока службы этих машин.

Всего продолжат службу 196 машин модификации Wiesel-1. Для этих целей правительство выделило около €73 млн. После ремонта и, возможно, модернизации танкетки смогут продолжить службу до 2030 года.

Испытания Wiesel-1

Wiesel (нем. — ласка) изначально выпускались в вариантах с 20-мм скорострельной автоматической пушкой и ПТРК TOW. Позже на базе этой лёгкой гусеничной машины была разработана Wiesel-2, которая отличалась удлинённым корпусом и видоизменённым шасси (пять опорных катков вместо четырёх у Wiesel-1). Новая версия выпускалась также как носитель ЗРК и миномётов, разведывательная, командная, санитарная и ремонтно-эвакуационная машина.

Wiesel поступила на вооружение бундесвера в 1990 году. За время производства (1989-2011) было выпущено 343 экземпляра Wiesel-1 и 178 экземпляров Wiesel-2.