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Газета.ru

Реальная угроза: США готовятся к космической войне

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США подготовятся к космической войне с Россией и Китаем

В США представят новый доклад, в котором будут оценены потенциальные угрозы космической войны с Россией и Китаем. Это нужно для обоснования целесообразности создания космических войск. Американские эксперты утверждают, что конфронтация с Москвой и Пекином в космосе вполне реальна для Вашингтона.

Национальная разведка США снова оценит потенциальные угрозы космической войны с Россией и Китаем, чтобы обосновать создание соответствующего рода войск, пишет Bloomberg. Запрос на проверку таких возможностей Москвы и Пекина направил генерал военно-воздушных сил США Джон Хайтен - в сентябре 2019 года он был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов. Как уточнила пресс-секретарь ВВС подполковник Кристина Хоггатт, работы в этом направлении уже ведутся.

Предполагается, что перечень космических угроз для страны будет представлен в следующем докладе американского конгресса 14 ноября.

По информации издания, в документе содержатся выводы, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости США и готовит ряд средств поражения американских космических объектов. В частности, там обратили внимание, что Пекин обладает кибернетическим, электромагнитным и орбитальным оружием. "Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе", - подчеркнули в докладе.

Как заявила агентству Лора Грего из Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists), у России и Китая есть все необходимое для создания противоспутниковых ракет. Аналитик Фонда "Безопасный мир" Виктория Сэмсон, в свою очередь, назвала возможности этих стран вести космические войны "реальными и потенциальными угрозами".

Результаты новой оценки потенциальных космических угроз будут включены в доклад "Оценка международной угрозы безопасности", который обновляется раз в два-три года. При этом в марте текущего года Пентагон уже запросил $14,1 млрд на поддержание национальной безопасности США в космосе, что на 14% превышает прошлогоднюю сумму.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил в стране 18 декабря.

Ранее военные космические программы государства находились в сфере командования ВВС. Новому роду войск должны быть переданы все полномочия объединенного командования, которые связаны с выполнением задач в космосе.

Официально о таких планах американский лидер объявил еще летом прошлого года. Он назвал оборону в космическом пространстве одним из важнейших вопросов национальной безопасности. "Когда дело доходит до защиты США, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе", - подчеркивал глава государства.

Кроме того, Трамп указывал на то, что Соединенные Штаты запоздали с созданием космических войск, поскольку этим уже активно занимаются Россия и Китай.

В числе основных задач космических войск Белый дом обозначил защиту американских спутников и интересов Вашингтона в космосе. Помимо того, они должны отслеживать космический мусор. В Пентагоне предупредили, что угроза американским спутникам со стороны других стран реальна. Бывший тогда главой Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя формирование новых войск, обратил внимание, что в 2007 году Китай испытал средства уничтожения космических аппаратов, атаковав ракетой метеорологический спутник. "У нас нет планов милитаризовать космическое пространство, но в случае необходимости мы будем защищаться в космосе", - заявил он.

Обеспокоенность МИД РФ вызвали, в частности, планы США создать средства космического базирования для перехвата баллистических ракет. "Подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению "американского доминирования в космосе", - констатировали в ведомстве.

Российские дипломаты обвинили Вашингтон в развязывании гонки вооружения в космосе и планах уничтожить контроль над размещением вооружений на орбите.

"Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будем безучастно взирать на это", - ответил на это Мэттис.


Лидия Мисник

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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