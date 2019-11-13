Yeni Akit (Турция): важное заявление США о возможном исключении Турции из НАТО

Советник президента США по национальной безопасности заявил, что Америка сделает все возможное, чтобы удержать Турцию в НАТО, и тут же пригрозил ей санкциями. Читатели считают, что Турция давно уже лишь формально считается членом Альянса, и, по их мнению, потеря невелика.

Советник президента США Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен (Robert O'Brien) дал понять, что исключение Турции из НАТО нанесет серьезную рану как США, так и ЕС.

Америка сделает все возможное, чтобы удержать Турцию в НАТО, заявил он.

Заявление о санкциях

О'Брайен также напомнил, что Турция приобрела С-400 у России, и предупредил, что из-за этого она столкнется с санкциями.

"Это плохо для Европы или для США"

"Турция - член НАТО, и она играет очень важную роль, - отметил советник президента США по национальной безопасности. - Потеря Турции в качестве члена альянса - это плохо для Европы или для США".

Комментарии читателей:

Memati: Турция - это ваш конец, да поможет нам Бог.

Orhan: На самом деле из НАТО нужно исключить США.

Kayaman: А его не спросили, к чему это лукавство? Говорит: "Мы многое потеряем, если Турция выйдет из НАТО", - и при этом топит члена НАТО: "Мы введем санкции"?

Vaki: Если они исключат Турцию из НАТО, США в Афганистане и шагу не сделают…

Murat: НАТО - американский альянс, который служит террористам Рабочей партии Курдистана (РПК). НАТО нам враг. Мы платим по 500 миллионов долларов в год. Выйти нужно немедленно. Америка нас уже давно исключила из НАТО. Очнись, Турция.

murat: Неужели ни один журналист не может спросить: "Какие санкции вы применили против Болгарии, Греции, которые много лет назад купили С-300"?

Mesut Sarp: Это заявление надо понимать так: "Турция, мы не вышвыриваем тебя из НАТО, но, если ты не хочешь санкций, готовься пойти на ряд уступок. В Сирии не требуйте больше своих 30 километров, прекратите огонь, останьтесь там, где вы находитесь. В эти вопросы Турция больше не должна вмешиваться".

Mikail okuroğlu: Не просто рану, вы станете смертельно больны, дай-то Бог.

abdrhman: Все они… евреи. Главными зачинщиками событий на Ближнем Востоке являются США и израильские евреи (США равно евреи).

abdrhman: Посмотрите на фото, в чьих руках НАТО. Все же евреи. Очнись, народ. Очнись, мир. Куда мы идем. Это враги ислама.

misafir: Решение об исключении из НАТО не будет иметь силу, если его не одобрит хотя бы один член альянса. Они пытаются плести заговор, чтобы это решение было принято и все выглядело естественно.

Taner: Армии Европы больше нет. Кроме Франции, серьезных средств никто не выделяет. Если бы не Америка, НАТО даже нельзя было бы назвать "альянсом". У Франции свои проблемы. Германия? Германия пытается что-то делать, но серьезных проектов нет. Даже если есть, на них уйдут многие годы. Помимо Турции, в НАТО нет серьезной армии, вместе с которой можно вести реальную войну против таких гигантских армий, как Китай, Россия. Турция поистине важна для них, но нелепая враждебность внутри самих США ослепляет их, они не видят реалий.

Yorumcu: Я думаю, что, если нас исключат из НАТО, это будет в интересах нашей страны. По крайней мере, мы продолжим идти своим путем вместе с Россией, Китаем, Ираном. Будет ясно, кто наш друг, а кто - враг. Сейчас это трудно сказать…

редакционная статья