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Независимое военное обозрение

Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"

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Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала
Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала.

В настоящее время большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" (проект 1155) и многоцелевая атомная подлодка проекта "Иркутск" ( проект 949А, Антей ) проходят модернизацию и вскоре вернутся в боевой состав Тихоокеанского флота России. По плану военного ведомства РФ эти корабли будут вооружены перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Во всяком случае, пока заявлено, что они получат универсальные пусковые установки, в которых данные ракеты могут быть размещены. Эту информацию обнародовал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, после инспекции оборонных предприятий Дальнего востока. Американские военные эксперты оценили эту новость, как серьезный вызов для флота и войск США, действующих в Тихоокеанском регионе. И хотя эту угрозу пока можно рассматривать только как перспективную, в Вашингтоне к ней относятся весьма серьезно.

Противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" 3М22 по данным, размещенным в открытых источниках в мировой сети, может развивать скорость более 8 Махов, вес ее боевой части может достигать полутоны, а максимальная дальность полета пока составляет 50 км. Напомним, что президент России Владимир Путин в своем знаменитом послании Федеральному собранию привел несколько отличные данные об этой ракете. По его словам она способна достигать скорости около 9 Махов, при максимальной дальности полета более одной тысячи километров. Более того эта ракета предназначена не только для поражения кораблей, но и способна уничтожать сухопутные цели.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
949А Антей
ГЗЛА
пр. 1155
ТОФ
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3 комментария
№1
13.11.2019 07:22
Не староваты носители? Обоим уже по 35 лет считай.
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№2
13.11.2019 07:31
Погуглил. Тикондероги примерно такого возраста уже снимают с вооружения.
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№3
13.11.2019 10:23
Цитата, Тимур сообщ. №2
Погуглил. Тикондероги примерно такого возраста уже снимают с вооружения.

У Тикондерог нет проблем с модернизациями. Они просто меняют одну ракету в шахте на другую и всё. Турбины у них тоже универсальные и стоящие на всех кораблях одинаковые.
Списание или перевооружение Тикондерог более зависит от желания а не от возможности. Хотят спишут, не хотят ещё 10 лет будут активно служить.

С Шапошниковым нужна именно модернизация. Тем более если они получат УКСК. Это корпус резать и всё перепроектировать надо. Но из за отсутствия новых кораблей перештопывают именно их. И если так дело пойдёт то 34 летний "Шапошников" и 50-ти летнюю годовщину справит и не только. Тем более у нас прецеденты(а не новые корабли) уже есть.
При этом средний возраст наших эсминцев и крейсеров уже перевалил за 30 лет. И моложе они не станут.

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Цитата, q
а максимальная дальность полета пока составляет 50 км.
Наверное всё таки 500 а не 50? Про путинскую 1000 уже, похоже, никто в серьёз не верит?

И чего пропрезентованный российский "Циркон" так похож на американскую ракету-то?

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