Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"

В настоящее время большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" (проект 1155) и многоцелевая атомная подлодка проекта "Иркутск" ( проект 949А, Антей ) проходят модернизацию и вскоре вернутся в боевой состав Тихоокеанского флота России. По плану военного ведомства РФ эти корабли будут вооружены перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Во всяком случае, пока заявлено, что они получат универсальные пусковые установки, в которых данные ракеты могут быть размещены. Эту информацию обнародовал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, после инспекции оборонных предприятий Дальнего востока. Американские военные эксперты оценили эту новость, как серьезный вызов для флота и войск США, действующих в Тихоокеанском регионе. И хотя эту угрозу пока можно рассматривать только как перспективную, в Вашингтоне к ней относятся весьма серьезно.

Противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" 3М22 по данным, размещенным в открытых источниках в мировой сети, может развивать скорость более 8 Махов, вес ее боевой части может достигать полутоны, а максимальная дальность полета пока составляет 50 км. Напомним, что президент России Владимир Путин в своем знаменитом послании Федеральному собранию привел несколько отличные данные об этой ракете. По его словам она способна достигать скорости около 9 Махов, при максимальной дальности полета более одной тысячи километров. Более того эта ракета предназначена не только для поражения кораблей, но и способна уничтожать сухопутные цели.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО