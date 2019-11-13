Первые два закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Беларусь 13 ноября

ЦАМТО, 12 ноября. Звено закупленных в России истребителей Су-30СМ в ближайшие дни прибудет в Беларусь. Об этом, как передает агентство БелТА, сообщил 12 ноября министр обороны Беларуси Андрей Равков на семинаре для руководителей республиканских СМИ.

"По государственному оборонному заказу осуществляется поставка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Завтра днем (13 ноября) планируется посадка двух истребителей на барановичском аэродроме", – цитирует БелТА А.Равкова. Министр обороны добавил, что на следующей неделе должна прибыть еще пара истребителей.

Как отмечает БелТА, по контракту с корпорацией "Иркут" в 2019 году планируется поставка первого звена Су-30СМ (4 машины). Всего для ВВС Беларуси планируется приобрести 12 машин.