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ТАСС

Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение "Русских витязей"

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Новый самолет Су-35 пилотажной группы "Русские витязи"
Новый самолет Су-35 пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © ПАО "Компания "Сухой"

Контрольный облет авиационной техники провел летный состав пилотажной группы

ТАСС, 12 ноября. Четыре новейших истребителя Су-35С, поступивших на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны России.

"Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии самолетов Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, после чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что летчики авиагруппы "Русские витязи" прошли переучивание на Су-35С на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

"После поставки новых самолетов Су-35С экипажи "Русских витязей" продолжат эксплуатировать все типы авиационной техники, стоящей на вооружении эскадрильи", - отметили в ведомстве, добавив, что в 2016 году на вооружение авиагруппы поступили истребители Су-30СМ.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-35
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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