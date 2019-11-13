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Военное обозрение

Европа будет создавать собственную систему ПРО с космическими элементами

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Источник изображения: topwar.ru

Европа будет создавать свою собственную систему противоракетной и противовоздушной обороны, независимую от Соединенных Штатов. Решение о создании уже утверждено Евросоюзом. Об этом говорится во вторник в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны.

В Брюсселе прошло заседание министров обороны стран, входящих в Евросоюз, на котором было утвержден проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). В задачи системы будет входить отражение воздушных угроз последнего поколения. Созданием системы на первом этапе займутся пять европейских стран. Проект системы TWISTER стал одним из 13 новых европейских военных проектов, вошедших в список в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

Проект системы "Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения" утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия

- говорится в итоговом документе.

Разговор о создании собственной системы ПРО-ПВО в Евросоюзе начали еще в феврале, после того как США вышли из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом в объединенную противоракетную европейскую систему предлагалось также включить Польшу, Латвию и Украину. При этом на самой Украине велись разговоры о возможном размещении на территории страны систем ПРО-ПВО, однако речь шла об американских комплексах.

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Испания
Италия
Латвия
Нидерланды
Польша
США
Украина
Финляндия
Франция
Проекты
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