Саудовская Аравия хочет иметь свою развитую военную промышленность

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Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии подтвердило, что королевство в течение следующих десяти лет увеличит поддержку научных исследований, направленных на получение Эр-Риядом собственных технологий в оборонной области, пишет Arab News. Кроме того, страна поставила задачу создать собственный развитый ВПК.

В настоящее время власти королевства тратят 0,2 процента военного бюджета на эти нужды, но в ближайшие годы будут стремиться существенно повысить этот показатель. Есть понимание, что любой промышленный сектор может существовать только при наличии значительных и устойчивых программ исследований и технологий, которые будут стимулировать образовательное инициативы и человеческий капитал в целом.

Предполагается, что к 2030 году доля местной военной промышленности в поставках для нужд обороны увеличится с 5 до 50 процентов. Первым и наиболее важным преимуществом такой локализации, как отмечает издание, является укрепление стратегической независимости Саудовской Аравии, её национальной безопасности, а также боевой готовности.

Экономический и социальный эффект будет включать в себя создание сектора общей стоимостью более 30 млрд. саудовских реалов (8 млрд. долларов) к 2030 году и вклад в ВВП "обновленной страны, независимой от экспорта нефти". Сегодня Саудовская Аравия имеет третий по величине военный бюджет в мире, после США и Китая, и является крупнейшим импортёром оружия.