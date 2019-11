Поляки не совсем безнадежны?

В Польше не все хотят быть пушечным мясом Дяди Сэма

Вся нынешняя политика польского государства, как внешняя, так и внутренняя, строится, как известно, исходя из примата союза с США и их вечного покровительства Варшаве. Однако, как минимум, два события, происшедшие в течение последнего месяца, заставили кое-кого всерьез усомниться в универсальности и абсолютности такого подхода.

Первым "звоночком" стал стремительный вывод американского контингента с северо-востока Сирии, оставивший американских подопечных — курдов — на "милость" Анкары. Эффект этого происшествия еще более усилили фразы Трампа о том, что от зоны конфликта до США около 7-8 тысяч километров и "никто не обещал курдам воевать за их интересы".

Многие в Польше после этого немедленно сообразили, что расстояние, отделяющее Вашингтон от Варшавы, составляет 7180 км, и никто из американского руководства и словом не обмолвился о намерении бросить ВС США на строительство "Великой Польши от моря до моря". И с учетом двух этих фактов проводимая польскими властями антироссийская политика уже не кажется столь разумной.

Не меньшую тревогу в сердцах поляков, способных мыслить рационально, поселил и опубликованный Джеймстаунским фондом (Jamestown Foundation) доклад американского аналитического центра "Как защитить государства Балтики" ("How to defend the Baltic States").

Согласно данному документу, Россия готовит нападение на страны Балтии "под предлогом защиты русского меньшинства" в этих республиках.

Поскольку Прибалтика не в состоянии защитить себя самостоятельно, сразу же после информации о "российской агрессии" Польша должна начать наступление на российский эксклав, выполнив задачу по его захвату и нейтрализации.

"Необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развернутые в большом количестве, включая ракеты "Искандер", системы С-400 и "Бастион". Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии", - говорится в докладе.

Аналитики фонда полагают, что ВС Польши "при поддержке американских союзников" прекрасно справятся с задачей по разгрому российской военной группировки в Калининградской области и захвату территории анклава, поскольку российскую армию они полагают "не представляющей серьезной угрозы". А применение ядерного оружия они считают "маловероятным" и уверены, что "уже через две недели после начала агрессии ситуация в Восточной Европе будет полностью под контролем НАТО и США, а через месяц русских изгонят из Прибалтики".

Доклад завершается предложением передать всю территорию Калининградской области Польше, так как она "пожертвовала жизнями своих солдат" для нейтрализации угрозы, исходящей от российского анклава.

Возможно, таким образом сотрудники фонда хотели простимулировать польский энтузиазм, несколько угасший после истории с курдами. Однако доклад произвел обратное действие, по крайней мере, на польское экспертное сообщество, представители которого сочли не слишком хорошей идеей выполнение силами ВС Польши американских обязательств по защите Прибалтики.

Так, польское издание Dziennik Polityczny разместило развернутый комментарий американского доклада профессора Анджея Запаловского, известного и авторитетного специалиста в области геополитики и безопасности.

Эксперт полагает, что жертвы, которые Польша понесет при попытке захвата российского эксклава, не стоят территории Калининградской области. В то время как задача польских ВС защититься от возможной агрессии.

Он прямо говорит о том, что у Польши нет ни сил, ни средств для нейтрализации группировки ВС России, расположенной в Калининградской области. А любой воздушный удар, если он вообще окажется способен пробить русские системы ПВО, будет иметь крайне незначительный эффект.

Профессор указывает, что ресурсами для такой атаки обладают только сами США. "Возникает впечатление, что американцы жаждут реализовать свои интересы и гарантии, данные прибалтам, руками польских военных", - считает Запыловский, недвусмысленно отсылая аудиторию к столь излюбленной американцами химере "ограниченной войны" в Европе, участие в которой американцев будет лишь опосредованно.

То, что американцам при попытке реализации такого сценария не удастся отсидеться за океаном, прямо предупреждают высшие должностные лица России. Впрочем, и сами европейские союзники США не в восторге от этой концепции. И, как мы видим, поляки не являются исключением. В Польше все больше политиков и бизнесменов говорят о необходимости отказа от антироссийского курса и нормализации отношений с нашей страной.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",