Войти
Деловая газета "Взгляд"

"Русские витязи" получили новейшие истребители

333
0
0
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

На аэродром Кубинка в Подмосковье прибыли четыре новейших истребителя Су-35С, которые поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", сообщает Минобороны.

"Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии самолетов Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, после чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа "Русские витязи" получит в начале ноября четыре новых истребителя Су-35С.

До этого пилотажная группа летала на Су-30СМ, однако в марте стало известно, что "Русские витязи" могут пересесть на другие самолеты.



Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Су-35С
Похожие новости
06.02.2017
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
01.12.2016
Авиаполк в Приморье получил звено модернизированных МиГ-31БМ
12.10.2016
В Приморье летчики-истребители уничтожили самолеты условного противника
16.09.2016
Россия продает военные технологии Китаю, несмотря на риск копирования (Сэкай Ниппо, Япония)
08.09.2016
Минобороны: иностранцы в восторге от российского оружия на "Армии-2016"
05.09.2016
КнААЗ: двигатель второй очереди истребителя Т-50 готов, испытания идут по плану
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35