"Русские витязи" получили новейшие истребители

На аэродром Кубинка в Подмосковье прибыли четыре новейших истребителя Су-35С, которые поступили на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", сообщает Минобороны.

"Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии самолетов Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, после чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа "Русские витязи" получит в начале ноября четыре новых истребителя Су-35С.

До этого пилотажная группа летала на Су-30СМ, однако в марте стало известно, что "Русские витязи" могут пересесть на другие самолеты.

Сергей Гурьянов