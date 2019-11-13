Россия предложила Египту помощь в укреплении обороноспособности

Миноброны России готово помочь Египту в укреплении обороноспособности страны, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

"Рад передать вам самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия – Африка в качестве сопредседателя. Это была напряженная, непростая, но результативная работа. Итоги саммита подтвердили, что сегодня Египет занимает одну из лидирующих позиций на Африканском континенте и остается стратегическим союзником России в этом регионе", – передает РИА "Новости" заявление Шойгу, сделанное в Каире в ходе встречи с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам министра обороны России, в немалой степени это личная заслуга президента Египта, а также Вооруженных сил республики, "которые являются гарантом независимого, стабильного развития страны, сдерживают распространение террористической угрозы в Северной Африке".

"Минобороны России готово помочь в укреплении национальных вооружённых сил и обороноспособности Египта", – добавил Шойгу.

Он поблагодарил президента "за предоставленную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества".

Ас-Сиси, в свою очередь отметил, что рассчитывает на продуктивность предстоящего пленарного заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, в понедельник Шойгу прибыл в Каир для участия в четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Дмитрий Зубарев