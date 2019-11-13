Полигоны просят огня

В Калининградской области успешно завершается модернизация учебно-материальной базы Балтийского флота. Всего в новом учебном году, который начнется 1 декабря, будет задействовано более 200 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, тактической и специальной подготовки.

В частности, силами полигонных команд изготовлено более 300 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника. Кроме того, создаются учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать подобные препятствия.

Современные полигонные комплексы способны обеспечить сбор и обработку информации о результатах огневого поражения целей в реальном времени и с высокой точностью, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В зимнем периоде обучения на полигонах БФ спланировано проведение более 20 учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО и связи, артиллерии, разведки.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)