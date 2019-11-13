Войти
Военно-промышленный курьер

Полигоны просят огня

515
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области успешно завершается модернизация учебно-материальной базы Балтийского флота. Всего в новом учебном году, который начнется 1 декабря, будет задействовано более 200 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, тактической и специальной подготовки.

В частности, силами полигонных команд изготовлено более 300 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника. Кроме того, создаются учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать подобные препятствия.

Современные полигонные комплексы способны обеспечить сбор и обработку информации о результатах огневого поражения целей в реальном времени и с высокой точностью, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В зимнем периоде обучения на полигонах БФ спланировано проведение более 20 учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО и связи, артиллерии, разведки.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
30.03.2017
Три корреспондента ТАСС победили на окружных этапах конкурса Минобороны "Медиа-Ас-2017"
16.12.2016
Техмаш разработал новое защитное средство для кораблей
28.11.2016
Балтфлот провел в 2016 году около 1,4 тысячи мероприятий боевой подготовки
17.10.2016
"Искандер" — лишь один из типов российских вооружений вблизи Балтийского моря (Svenska Dagbladet, Швеция)
13.09.2016
Связисты Балтфлота в ходе учений отразят вирусные атаки
22.08.2016
На Балтфлоте начался полевой сбор артиллерии береговых войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35